Ryanair, l’offerta per volare alla scoperta delle città più belle d’Europa

editato in: da

Quando le temperature si fanno roventi, la voglia di andare al mare diventa sempre più forte. Ma l’estate può trasformarsi anche nell’occasione perfetta per andare alla scoperta delle più belle città europee. E con l’offerta Ryanair, volare low cost è una realtà.

La compagnia aerea sta puntando molto sulle sue tariffe convenienti per rilanciare il turismo a livello internazionale, e le promozioni degli ultimi giorni ne sono una chiara dimostrazione. Adesso potrete prenotare il vostro viaggio approfittando di sconti imperdibili, che vi permetteranno di raggiungere le principali destinazioni del network europeo di Ryanair a prezzi davvero imbattibili. L’offerta, valida per i voli da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2020, consiste in biglietti a partire da appena 19,99 euro – ma sbirciando sul sito ufficiale della compagnia potrete trovare tariffe ancora più basse.

Ma non avete molto tempo per usufruire di questa promozione: il volo dovrà essere prenotato entro le ore 21:00 di venerdì 19 giugno 2020, e i posti sono limitati. Un ulteriore vantaggio nell’acquistare adesso il vostro biglietto riguarda il cambio volo. Grazie alla nuova policy adottata da Ryanair in un momento storico così delicato, potrete decidere di cambiare gratuitamente la data del vostro viaggio sulle prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno. Le nuove condizioni si applicano solamente per i voli in partenza tra luglio e agosto 2020.

Dunque, non vi sembra l’occasione ideale per esplorare le più affascinanti città europee? Le possibilità sono davvero tantissime: ad esempio, partendo da Bergamo Orio al Serio potrete raggiungere Danzica da appena 7,99 euro. In Polonia, le temperature non sono mai particolarmente elevate, quindi l’estate rappresenta il periodo migliore per andare alla scoperta delle sue bellissime perle. E Danzica, affacciata sul Mar Baltico, è una delle più suggestive. Rimarrete incantati dal fascino della città vecchia, che sorge lungo il fiume Motlawa e accoglie tanti splendidi negozietti dove potrete trovare tutto ciò che desiderate.

Da Roma Ciampino, invece, potrete volare verso Budapest a partire da appena 9,99 euro. La capitale europea delle terme low cost vi regalerà grandissime emozioni, e i suoi musei vi lasceranno a bocca aperta. Uno dei più curiosi è forse il Museo della metropolitana, dedicato alla storia sotterranea della città: vecchi treni e reperti storici emersi durante la costruzione delle linee metropolitane vi attendono per un vero e proprio tuffo nel passato.

Che ne pensate invece di un weekend romantico? Da Brindisi, potrete raggiungere Parigi a partire da soli 9,99 euro. La capitale francese è ricca di bellezze ineguagliabili, e questo è il periodo perfetto per scoprirle – soprattutto ora che la Tour Eiffel ha riaperto i battenti ai turisti. Per un’esperienza indimenticabile, non dimenticate di prenotare una gita sul bateau-mouche, così da ammirare le meraviglie della città dalle placide acque della Senna.