Ryanair, l’offerta per scoprire l’Europa a settembre

Chi lo ha detto che le vacanze estive si possono fare solo ad agosto? A tal proposto Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese, ha deciso di pensare a tutti coloro che potranno concedersi dei giorni di pausa durante il mese di settembre.

Un periodo ancora abbastanza caldo per puntare alle vacanze al mare, ma anche non eccessivamente afoso da poter pensare alla visita di qualche incredibile città europea. Ed è proprio per questo che il vettore a basso costo ha messo in vendita numerosi biglietti e proprio per raggiungere molte destinazioni del Vecchio Continente.

Voli che partono da soli 9,99 euro e che conducono alla scoperta di località bellissime e durante il mese di settembre. Inoltre, l’offerta non è illimitata. Questa, infatti, scade domenica 26/07/2020 a mezzanotte. Un’occasione, quella di Ryanair, da cogliere certamente al volo. E se siete indecisi su dove andare, ecco a voi alcuni dei nostri imperdibili consigli.

Se amate il mare, ma allo stesso tempo preferite località piuttosto particolari, la destinazione ideale potrebbe essere la bellissima Lanzarote. Isola spagnola dove il nero dei lapilli di lava, l’orizzonte costellato di crateri vulcanici, e il mare da cartolina, regalano soggiorni davvero unici. La bellezza di questo lembo di terra deriva da una storia di eruzioni spettacolari e dalle sue segrete cavità, a tal punto da essere stata dichiarata Riserva della Biosfera dall’Unesco. I voli per questa isola delle Canarie decollano da Milano Bergamo e Bologna a partire da 9,99 euro.

Altra bellissima località da raggiungere potrebbe essere Dublino. Meravigliosa capitale irlandese e che è ora possibile visitare senza alcun obbligo di quarantena. Molto le cose di cui innamorarsi, come per esempio i tanti parchi, tra cui il centralissimo St Stephen’s Green e l’immenso Phoenix Park. I voli per questa città-capolavoro decollano dagli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo, Pisa, Venezia Marco Polo e Verona a partire da 24,30 euro.

Infine, potreste decidere di rimanere in Italia e visitare la magica e splendida Catania. Città con un un complesso architettonico di eccezionale valore a tal punto da essere stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Senza dimenticare la vivacità dei mercati popolari, la bellezza selvaggia dell’Etna e il limpido mare della costa.