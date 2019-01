Ryanair lancia l’offerta di San Valentino: centinaia di voli low cost

editato in: da

Manca poco a San Valentino e Ryanair ha lanciato un’offerta low cost per una fuga romanticam che scade tra poche ore.

Centinaia di voli per partire in coppia verso una delle tante destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea a meno di 10 euro (solo andata).

Se volete essere originali, quest’anno lasciate perdere città come Parigi, Londra o Barcellona, già molto inflazionate e piene di turisti. Optate per delle mete meno frequentate, dove si potrà respirare l’atmosfera autentica a prezzi bassi.

Tra i nostri consigli vi suggeriamo di trascorrere la festa degli innamorati a Bordeaux, in Francia. Ci sono voli in partenza da Bergamo, Roma Ciampino e da Bologna a partire da 9,98 euro per andare alla scoperta della città del vino. Bordeaux è bellissima e la si può visitare in un weekend. Il centro storico, con la sua Place de la Bourse, con lo specchio d’acqua artificiale più grande del mondo, è un Patrimonio dell’Unesco. Secondo il New York Times, è la seconda città al mondo da visitare in bicicletta. Imperdibile è il museo del vino, Cité du Vin, inaugurato nel 2016 dal design avveniristico. Racconta la storia del vino e del Bordeaux. Alle porte della città si estendono ettari ed ettari di vigneti dove fare degustazioni e provare la cucina locale a base di foie gras. Romanticissima è una crociera sulla Garonna, dove non manca un assaggio di vin rosso.

La chiamano ‘la piccola Venezia’, Norimberga, in Germania, perché alcuni scorci cittadini ricordano la nostra città dei canali. Anche lei, infatti, è attraversata dal fiume Pegnitz e da diversi altri corsi d’acqua e alcuni angolini molto romantici, con ponticelli, lampioni e panchine di legno, sono fatti apposta per le coppiette alla ricerca di scorci suggestivi. Ricostruita tale e quale dopo la Seconda guerra Mondiale che l’ha distrutta, il centro storico con case a graticcio è completamente pedonale e si estende lungo la via principale, Königstraße, e la piazza medievale, Hauptmarkt. Al centro della piazza si trova la Schöner Brunnen, una grandissima fontana a forma di pinnacolo del 1300 circa, al cui interno sono stati deposti oggetti d’oro: secondo una leggenda, chi la accarezza si sposa entro un anno.

Se, infine, siete in vena di esperienze culturali, scegliete Katowice, in Polonia. Ci sono voli da Bergamo a partire da 14,98 euro (solo andata). È una città molto giovane, l’alternativa alla capitale Cracovia. Il centro storico ospita molti edifici in stile Art Nouveau. La città si affaccia sul fiume Rawa ed è attraversata da numerosi canali d’acqua, come il Kanal Klodnicki che è perfetto per fare una crociera. Anche se di romantico non ha nulla, ma una volta giunti a Katowice vale la pena fare una tappa ad Auschwitz, uno dei luoghi più commoventi che esistano sulla faccia della Terra. Visitare il campo di concentramento è una delle esperienze più toccanti che si possano fare.