Ryanair, offerta di primavera: biglietti a partire da 5.99 euro

editato in: da

Preparate i bagagli e godetevi l’avventura: la primavera sta per arrivare, ed è il momento perfetto per regalarsi una vacanza rigenerante, o anche semplicemente un weekend fuori porta. L’Europa vi sta aspettando con tante fantastiche sorprese, non dovete far altro che approfittare della nuova offerta Ryanair.

La compagnia aerea low cost vi offre l’opportunità di acquistare biglietti a prezzi imbattibili, ottenendo fino al 30% di sconto sulle prenotazioni effettuate entro il 20 febbraio. La promozione è valida su tutti i voli del network europeo in partenza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020. Siete dunque pronti a concedervi una pausa primaverile dalla routine quotidiana? Se non riuscite proprio a decidere quale tra le tante mete offerte da Ryanair sia quella giusta per voi, potreste seguire i nostri consigli.

Partendo da Milano, ad esempio, potrete raggiungere Londra da appena 5,99 euro. La capitale inglese è senza alcun dubbio una delle destinazioni preferite dai turisti, anche per soggiorni brevi. Ci sono infatti tantissime bellezze da ammirare, e la sua atmosfera british è in grado di far innamorare chiunque. Da Buckingham Palace al Tower Bridge, da Hyde Park al Big Ben: una volta giunti a Londra, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Se il tempo è bello, vi suggeriamo una crociera sul Tamigi. Sarà l’occasione perfetta per scoprire la città da un punto di vista diverso.

Volete partire da Bari? Approfittate dell’offerta Ryanair per volare verso Francoforte a partire da 5,99 euro. Se state pensando che la città tedesca sia solamente un importante polo economico e finanziario del Paese e che non abbia nulla da offrire ai turisti, vi sbagliate davvero di grosso. Arte e cultura la fanno da padrone, tra bellissimi edifici storici e musei ricchi di opere pregiate tutte da ammirare. Un esempio su tutti, l’affascinante Duomo di San Bartolomeo, con la facciata in stile gotico e un affascinante campanile che, dalla cima, offre una vista mozzafiato della città.

Infine, partendo da Pescara, potete trovare biglietti a partire da 7,99 euro per volare a Varsavia. La città polacca è una delle più belle d’Europa, e non a caso in passato veniva chiamata la “Parigi del nord”. Purtroppo il suo centro storico venne distrutto durante la seconda guerra mondiale, ma ad oggi è possibile ammirare una sua fedele ricostruzione davvero molto pittoresca. Piccole casette colorate, stradine strette che si aprono sull’ampia Piazza del Mercato e tantissimi edifici storici che conservano persino i più piccoli dettagli degli originali: non potete assolutamente perdervi una passeggiata nella Città Vecchia di Varsavia.