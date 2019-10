Ryanair, offerta pazzesca: voli da 5 euro

editato in: da

Ryanair ha lanciato oggi un’offerta a dir poco pazzesca. Centinaia di voli super low cost a partire da 5 euro (a tratta). Inutile dire che il sito della compagnia aerea irlandese è andato letteralmente in tilt.

Tuttavia, se riuscite ad accedere, ecco alcune offerte che non dovete assolutamente farsi scappare.

Si può prenotare fino al 9 ottobre per partire tutto il mese di novembre.

Tantissimi i voli da Milano Bergamo. Il nostro consiglio è di prenotare per una meta insolita, così da avere pèiù possibilità di trovare biglietti ancoraa disponibili. Come Düsseldorf. È una delle città più eleganti, moderne e cosmopolite della Germania. È anche molto amata dai turisti che desiderano scoprire l’anima più autentica del Paese. Sono tante le cose da vedere, come la modaiola Königsallee, il divertente Altstadt, la storica Burgplatz e la moderna Hafen.

Da Milano Malpensa ci sono voli per Berlino. Un quartiere che proprio non potete perdervi qui è il distretto di Kreuzberg, ed è l’ideale (anche) per prenotare il vostro hotel. Conosciuto per la vita notturna e l’atmosfera libera e grintosa, questo quartiere nel cuore della città – famoso per ospitare il ponte Oberbaumbrücke – ha iniziato ad attirare un pubblico più adulto grazie all’apertura di negozi chic, alberghi e ristoranti. Oggi, vi si può trovare il fascino della vecchia Berlino unito alla modernità di una tra le capitali più vivaci d’Europa.

Da Roma Fiumicino ci sono voli a 5 euro per Vienna, una delle migliori mete per un weekend autunnale. Una città rigorosa e ricca di civiltà, piena di giovani e di vita, con un’intensa base culturale e una grande tradizione di arte, storia e gastronomia. Grandi musei internazionali hanno trovato spazio nel ricco panorama della dinastia asburgica e opere d’arte inestimabili sono custodite qui, come il celeberrimo “Bacio” di Gustav Klimt.