Ryanair, offerta pazzesca. Si vola ovunque con 5 euro

Ryanair ha lanciato una mega offerta per salutare l’arrivo di settembre. Migliaia di biglietti aerei a partire da 5 euro per le prossime 48 ore. Di fatto, si tratta della più grande offerta fatta dalla compagnia aerea dall’inizio del 2020.

Sono ben 240 le destinazioni che si possono prenotare e, a quella cifra, davvero vale la pena acquistare anche più voli per i prossimi weekend di settembre e ottobre.

L’offerta scade a mezzanotte di mercoledì 2 settembre. Può usufruire di questa offerta anche chi ha un voucher Ryanair da spendere.Immaginate quanti viaggi si riescono a prenotare pagandolo 5 euro ciascuno…

Se siete già stanchi della routine quotidiana e sognate già un break, non c’è occasione migliore di questa. C’è un’ampia scelta di mete fantastiche da raggiungere anche con un budget così ridotto.

Su tante mete noi consigliamo, però, di restare iItalia. Il nostro Paese in questo momento ha bisogno di noi e del nostro supporto, ma naturalmente ognuno è libero di scegliere la località che più preferisce. Fino a ottobre la Sicilia, per esempio, è caldissima. E anche se un giorno dovesse piovere, di città e siti archeologici da visitare ce ne sono tantissimi. Se volate su Trapani, anziché su Catania o Palermo, è facile raggiungere spiagge favolose come quella di San Vito lo Capo. Si possono raggiungere facilmente anche le vicine isole come Pantelleria e Favignana. E poi, in questa zona della Sicilia, non manca l’aspetto artistico e culturale. Non lontano ci sono infatti Sciacca, con le sue ceramiche, Marsala, la città più grande della provincia, e i siti archeologici di Selinunte, il più grande parco archeologico d’Europa, e di Agrigento, con la meravigliosa Valle dei Templi.

Bellissimo il clima anche in Sardegna. Ci sono voli a 5 euro per Cagliari che vi permetteranno di scegliere il Sud dell’isola dove il tempo bello è garantito fino a ottobre inoltrato. Tra le località di vacanza più gettonate d’estate c’è sicuramente Pula, un paradiso della costa sarda, in bassa stagione è al top.

Bellissime le spiagge, qui, immerse nella rigogliosa vegetazione mediterranea, e meraviglioso il mare verde smeraldo. Pula è famosa anche per il sito archeologico di Nora, la città fenicio-punica del VI sec a.C., considerata la più antica dell’isola, e altri luoghi culturali che ogni anno richiamano un numero sempre maggiore di turisti.

Per quanto riguarda l’Europa, ci sono voli a 5 euro per Barcellona, Dublino, Londra, Praga, Rodi e Malta, giusto per citare alcune località. Vi ricordiamo solo di verificare le misure e le regole per entrare nei Paesi esteri e anche per rientrare in Italia dopo esserci stati. Qui trovate le ultime indicazioni del nostro ministero della Salute per chi viaggia all’estero, incluso il questionario personalizzato della Farnesina.