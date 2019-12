Ryanair, offerta lampo: si vola a soli 9,99 euro fino a maggio 2020

editato in: da

Il 2019 sta per finire e, tra i buoni propositi per il nuovo anno ormai alle porte, avete incluso anche quello di un bel viaggio per ricaricare le pile e visitare quei luoghi su cui fantasticate da tempo? L’idea è perfetta però, magari, siete frenati dal pensiero del costo del biglietto aereo e vi siete già pentiti di non aver approfittato delle offerte del Black Friday, Ciber Monday e Ciber Week.

Nessun problema. Con Ryanair, è proprio il caso di dirlo, gli sconti e le incredibili occasioni per volare a prezzi scontatissimi non finiscono davvero mai.

La compagnia aerea low cost ha, infatti, preparato un’altra sorpresa che sarà sicuramente graditissima per tutti voi che già sognate un 2020 tra viaggi e nuove avventure.

Prenotando entro la mezzanotte di oggi, 22 dicembre, potrete volare da marzo a maggio al prezzo super invitante di 9,99 euro e scoprire la bellezza di città europee per un weekend, una toccata e fuga dal lavoro e dalla routine o una vacanza di più giorni.

Non tutti i voli potranno essere acquistati a questa cifra irrisoria ma anche i voli al momento prenotabili a 12,99, 14,99 e 16,99 euro sono ugualmente convenienti e appetibili.

Tra gli itinerari low cost possibili, vi segnaliamo che da Milano Bergamo si può volare verso il piccolo Granducato di Lussemburgo a 9,99 euro, il “paese migliore del mondo”, per qualità della vita, bellezza architettonica e paesaggistica. Lasciatevi sorprendere dai 109 castelli medievali, dall’architettura del centro storico impreziosito da molto verde e dall’abbondanza di ristoranti stellati dove gustare il meglio della cucina del territorio.

Oppure, potrete approfittare delle offerte della compagnia low cost irlandese per partire da Bari e volare in Germania a soli 9,99 euro, in una delle città termali più note al mondo, Baden-Baden, per una vera vacanza all’insegna del benessere e del relax. La tradizione delle terme qui esiste fin dall’età romana e la cittadina tedesca è perfetta anche per gli amanti delle escursioni nelle estese foreste e per quelli dello sport con golf e tennis club.

Acquistando il biglietto fino a mezzanotte, potrete scegliere alla cifra super invitante di 9,99 anche Malta, una delle perle del Mediterraneo, con il suo arcipelago che custodisce preziose testimonianze storiche e architettoniche in una splendida cornice di spiagge sabbiose, mare cristallino, piante di limoni e bounganville. Partenza da Catania.

Se, invece, siete alla ricerca di una meta diversa, con lo stesso prezzo valutate Nis, in Serbia, fuori dai percorsi canonici ma con molto da offrire, uno dei centri più importanti e attivi della nazione, porta d’ingresso tra Oriente e Occidente. Qui troverete gli importanti scavi archeologici romani del sito di Mediana, la Fortezza di Stara Planina nell’omonimo parco nazionale, venti chiese, musei, parchi, gallerie d’arte e un grande fervore artistico. I voli per Nis partono dall’aeroporto di Milano Bergamo.