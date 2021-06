Ryanair, l’offerta imperdibile per viaggiare a luglio

editato in: da

Ryanair lancia la promozione per l’estate e lo fa con l’allettante offerta per volare il mese di luglio alla scoperta dell’Europa a partire da 4,99 euro.

L’offerta è valida per chi prenota entro il 27 giugno e viaggia dal 1 fino al 30 luglio con prezzi davvero interessanti. Per voi abbiamo scelto tre destinazioni europee che possono essere visitate in estate per una vacanza tutta da vivere.

Ad esempio, con soli 9,99 euro (solo andata, a persona) da Milano Bergamo potrete volare a Corfù, la splendida isola greca dalle spiagge bianchissime e mare cristallino, meta ideale per chi desidera trascorrere un periodo di relax in un luogo da sogno e immerso nella natura incontaminata.

Ma non soltanto: l’isola è famosa anche per la sua vivace movida e vita notturna, attrae viaggiatori giovani in cerca di divertimento, e regala suggestivi villaggi ricchi di tradizione, storia e fascino.

Ancora, da Roma Ciampino sempre a 9,99 euro (solo andata, a persona) potete atterrare a Madrid, la capitale spagnola, una delle città europee più divertenti, perfetta se state cercando una vacanza all’insegna della movida notturna tra locali e balli ma anche se amate l’arte, la cultura e le tradizioni più autentiche.

Madrid, infatti, sa venire incontro a tutti i gusti e anche chi ama la tranquillità può trovare qui la sua dimensione.

Il punto più nevralgico del centro storico? Plaza Mayor, uno degli angoli più tipici e popolari della Spagna, testimone dello splendore vissuto dalla capitale tra il XVI e XVII secolo.

Infine, un volo solo andata a persona per Malta dall’aeroporto di Catania costa 9,99 euro. L’isola del Mediterraneo è diventata una delle località turistiche più frequentate, un vero gioiello che permette a tutti di trascorrere un soggiorno da sogno.

Regala paesaggi mozzafiato con colori incredibili che vanno dal blu del mare, al bianco delle barche, al viola delle bougaville, una vera tavolozza sgargiante dove il sole splende tutto l’anno e il clima è uno dei migliori che si possa desiderare.

In più, Malta non è soltanto mare ma vanta una storia antica e un passato culturale che ha lasciato tracce importanti a partire dalle bellezze artistiche e architettoniche della capitale La Valletta, dichiarata Patrimonio UNESCO.