Ryanair: l’offerta imperdibile per l’estate 2021

Torna il desiderio di viaggiare, di vacanza, di fare la valigia e andare alla scoperta di nuove mete o tornare in una località particolarmente amata.

Che ne dite di iniziare a pensare alle vacanze 2021? Certo, non è proprio dietro l’angolo ma Ryanair propone offerte vantaggiose per chi ama pianificare un viaggio con largo anticipo e sceglierà di volare dal 1 maggio al 31 ottobre del prossimo anno.

La compagnia low cost irlandese vi invita a sognare la bella stagione 2021 e una rigenerante pausa di fine estate con voli a prezzi scontatissimi se prenotate entro il 17 maggio. Perché non approfittarne e immaginare già da ora la bellezza di mete da non perdere dove staccare la spina dalla frenetica vita quotidiana?

Con un prezzo che parte da 39,99 euro a testa (solo andata) potrete concedervi il meritato relax in una delle destinazioni proposte. E se non sapete dove andare, nessun problema. Vi presentiamo alcune località che sanno sempre emozionare.

Partiamo da Ibiza, la più celebre tra le isole Baleari, capitale del divertimento, della vita notturna e della “vacanza”. Certo, la fama di Ibiza la precede e gli amanti delle discoteche, delle spiagge e dei sunset bar trovano qui il loro paradiso.

Eppure, la splendida isola non offre soltanto movida ma anche bellezze paesaggistiche, paesini tranquilli, interessanti musei, monumenti e testimonianze storiche. Qualche esempio? Il villaggio di San Joseph, a 15 chilometri dalla vivace capitale, nei cui dintorni sorgono le rovine di un insediamento fenicio e di uno punico-romano, il Museo Etnologico di Ibiza e Formentera, e torri di difesa del XVII e XVIII secolo.

Per chi ama la natura, l’isola regala il Parco naturale di Ses Salines, un’area protetta di 14 mila ettari custode di una ricca biodiversità e fondali marini di Posidonia dichiarati Patrimonio Unesco. Potrete raggiungere Ibiza con voli a partire da 40,99 euro dagli aeroporti di Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna.

Nel cuore del Mediterraneo, a un’ottantina di chilometri dalle coste della Sicilia, ecco l’arcipelago maltese, un paradiso con le isole di Malta, Gozo e Cimino. Mare cristallino, sole, natura e arte attendono il turista che potrà fare un tuffo nella splendida Blue Lagoon, lasciarsi incantare dalla Grotta di Calipso e visitare luoghi incredibili come l’Ipogeo di Hal Saflieni, l’unico tempio preistorico del mondo, e i templi di Ggantjia, Patrimonio Unesco. La Valletta, capitale di Malta, custodisce ben settemila anni di storia racchiusi tra le pittoresche stradine del centro storico, anch’esse Patrimonio dell’Umanità: musei, eleganti palazzi, tesori d’arte barocca, giardini curati e bastioni a picco sul mare per un panorama da sogno. I voli per Malta partono da 39,99 euro e sono disponibili dagli aeroporti di Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Catania.