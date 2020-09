Ryanair, offerta flash: 24 ore per prenotare il prossimo viaggio

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta flash che dura 24 ore, con biglietti aerei a partire da 9,99 euro a tratta (ma ce ne sono anche da 5 euro). Bisogna prenotare, quindi, entro il 15 settembre, per viaggiare fino alla fine del mese. Da prendere al volo, insomma. Per partire subito.

I biglietti aerei da 5 euro sono le tratte Milano Bergamo – Alghero (e viceversa), Cagliari e Crotone, Malpensa – Alghero (e viceversa), Ciampino – Cagliari, Roma Fiumicino – Bari (e viceversa), Pisa – Alghero, Venezia – Cagliari e Verona – Cagliari. Tantissimi, poi, quelli da 9,99 euro.

Tra le mete più consigliate da visitare con questi prezzi stracciati c’è sicuramente Napoli. Questa splendida città si può visitare anche a piedi, se si sa dove andare e dove no. Il suo centro storico vive ancora di vita vissuta, rifiutandosi di diventare un simulacro di proprietà dei turisti, come accade in molte altre città d’arte italiane.

Il migliore itinerario per scoprire la città è quindi quello che permette si passeggiare lungo le strade più famose, in completa autonomia o con un tour guidato, soprattutto per chi la visita per la prima volta. Spaccanapoli corrisponde al decumano Inferiore di epoca Romana e deve il suo nome al fatto che divide letteralmente la città antica in due tra Nord e Sud. Su Spaccanapoli si affacciano alcuni tra i maggiori punti di interesse della città, come la chiesa del Gesù Nuovo, con l’inconfondibile facciata a bugne che ricorda il Palazzo dei Diamanti di Ferrara, e la basilica di Santa Chiara. E poi, via dei Tribunali e via Toledo, con un passaggio in metropolitana, una delle stazioni più belle d’Italia.

A settembre il tempo è ancora bello, specie se decidete di partire anche il prossimo weekend, perché è atteso un forte anticiclone africano che porterà caldo ovunque in Europa. Allora perché non andare in Puglia, dove è facile che si possa ancora andare in spiaggia. Ci sono voli low cost per Brindisi, la porta del Salento. Le spiagge “maldiviane” qui sono tantissime e ora anche meno affollate. Da Torre dell’Orso, vicino alla bellissima Melendugno, Santa Maria di Leuca, la spiaggia più bella del Salento, e la famosissima Punta della Suina, i “Caraibi dello Ionio”.