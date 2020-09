Ryanair, offerta flash: 24 ore di biglietti aerei a metà prezzo

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per 24 ore, con biglietti aerei che costano la metà. Si può viaggiare tra ottobre e dicembre ed è valida anche per chi ha un voucher da spendere. Ci sono tariffe aeree per alcune mete italiane a partire da 5 euro a tratta.

Per chi volesse organizzare un weekend in una città europea entro la fine dell’anno – Natale, Ponte dell’Immacolata e Capodanno inclusi, quindi – è l’occasione giusta per prenotarlo.

Tampone sì, tampone no. In Sardegna si può andare tranquillamente senza obbligo di alcun test anti Covid, resta però l’obbligo di registrarsi sul portale prima di atterrare sull’isola. Lo ricordiamo perché ci sono voli a partire da 5 euro per andare a Cagliari e ad Alghero, due mete perfette, per chi ha ancora voglia di fare un ultimo tuffo, dove andare a ottobre, quando le temperature sull’isola sono ancora belle calde.

Ci sono offerte anche per la Puglia, con voli per Bari a partire da 5 euro a tratta. Da qui si raggiungono benissimo Monopoli, una delle mete più richieste dell’estate appena passata e Polignano a Mare detta anche “Puglia in miniatura”.

Ma ci sono anche offerte per alcune mete perfette per un weekend d’autunno, come Cuneo, in Piemonte, per esempio, con i suoi viali porticati e i caffè dove servono i buonissimi cioccolatini “cuneesi”. Bellissimi alcuni luoghi appena fuori città, come il piccolo borgo di Ostana o il Castello della Manta, sulle colline circostanti, o il treno lungo la Val Roja, che collega la cittadina a Ventimiglia.