Ryanair, nuovi voli per la Grecia nel 2019

Ryanair ha annunciato che nel 2019 ci saranno nuovi voli low cost per la Grecia.

Da Milano Bergamo decolleranno nuovi voli per Zante, nelle Isole Ionie, e per Kalamata, sulla costa del Peloponneso. A Kalamata atterrerà anche un nuovo volo proveniente da Pisa. Eda Bologna ci saranno nuovi voli per Heraklion, a Creta. La frequenza di questi voli sarà bisettimanale.

I nuovi voli per la Grecia vanno ad aggiungersi alla vasta programmazione dell’estate 2019 già annunciata dalla compagnia aerea qualche mese fa. Saranno potenziati anche i collegamenti da Milano Bergamo a Cefalonia e Rodi, da Bologna a Salonicco e da Milano Malpensa a Heraklion.

I passeggeri italiani potranno così, la prossima estate, scegliere di partire per una delle 450 rotte offerte da Ryanair da tutti gli scali italiani a prezzi sempre molto interessanti. Non passa settimana, infatti, che la compagnia non lanci qualche promozione.

L’isola di Zante – o Zacinto – è famosissima per la sua iconica Spiaggia del relitto, circondata da pareti di roccia bianca, che attrae i turisti per le sue acque limpide e cristalline. Deve il suo nome ai resti di un relitto situati proprio al centro della spiaggia. È una delle immagini più instagrammate.

Affacciata sullo Ionio, Calamata ha un importante porto turistico, ma offre tantissime testimonianze archeologiche. Nel 2009 è stato inaugurato il museo archeologico nell’antica agorà , nel centro storico della città . Il museo raccoglie reperti della Messenia risalenti al periodo miceneo, classico, ellenistico e bizantino.

Heraklion, conosciuta anche come Candia o Iráklion, è il capoluogo dell’isola di Creta, una splendida realtà urbana dove storia, arte e contesto naturale si fondono in un’atmosfera magica e una grande vivacità . È anche il punto di partenza per andare alla scoperta dell’isola e delle sue splendide spiagge.