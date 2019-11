Ryanair, nuovi voli in offerta per Londra Southend dalla Lombardia

editato in: da

Ryanair e la Regione Lombardia hanno lanciato la prima di una serie di promozioni congiunte per portare turisti britannici in Lombardia e, vice versa, nel Regno Unito.

È così partita una promozione per voli che atterrano all’aeroporto di Londra Southend, uno dei sei scali che servono la Capitale britannica. Meno conosciuto rispetto ai più noti e trafficati Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton, è un aeroporto regionale situato a Rochford, nell’Essex, che, fino agli Anni ’70, era il terzo più trafficato della Gran Bretagna, ma che ha in programma di movimentare 2 milioni di passeggeri entro il 2020.

Per gli italiani che desiderano recarsi in Inghilterra in vacanza, Ryanair ha lanciato una promozione da 9,99 euro (a tratta) in partenza dallo scalo di Milano Bergamo a Londra Southend (atterrano anche i voli da Venezia) valida fino alla fine di dicembre.

Bisogna specificare che, nonostante lo chiamino “London”, in realtà questo aeroporto si trova a quasi 70 chilometri da Piccadilly Circus. Però è collegato comodamente con il treno che impiega 52 minuti ad arrivare a Liverpool Street Station.

È sempre un’ottima idea scegliere di organizzare un viaggio a Londra, anche solo per un weekend. Nel periodo natalizio, poi, ne vale assolutamente la pena. La città, infatti, è già tutta addobbata e illuminata a festa. Da non perdere assolutamente le vetrine natalizie di Hamleys, Selfridge e Harrods, oltre alle luminarie attorno ai centri commerciali di Regent’s Street e Oxford Street.

Uno dei parchi più spettacolari di Londra, Hyde Park, diventa Winter Wonderland. Sede della ruota panoramica trasportabile più alta del mondo, è un magico regno del ghiaccio con una serie di eventi e la più grande pista di pattinaggio all’aperto della Gran Bretagna.

Neanche a Londra, come in tutta Europa, mancano i mercatini di Natale. Il famoso Winter Market del Southbank Centre offre una serie di spettacoli per famiglie che trasformano le rive del Tamigi in un paese delle meraviglie invernale. Si possono trovare decorazioni luminose e capanne in legno dove acquistare i regali di Natale.

Chi ha pochi soldi da spendere a Natale, può iniziare a prenotare un volo in attesa del famoso “Boxing Day”, che cade il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, quando a Londra molti negozi saranno aperti e venderanno tutto a prezzi super scontati. Quel giorno i londinesi si mettono in fila davanti alle vetrine dei loro brand preferiti ore prima e si catapultano a fare shopping sfrenato non appena vengono spalancate le porte di accesso. Scene da film. Anziché sedersi di nuovo a tavola e rimpinzarsi la pancia, conviene andare a fare qualche affare insieme a loro. In ogni caso, i saldi invernali a Londra iniziano il 27 dicembre. Giorno più, giorno meno non cambia nulla.