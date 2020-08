Ryanair, nuovi voli per le mete più richieste dell’estate

editato in: da

Ryanair aumenterà le frequenze di alcuni voli in Italia nei prossimi mesi di settembre e ottobre. Pare infatti che la richiesta di certe destinazioni sia superiore a quanto ci si aspettasse.

Le mete più richieste sono la Sicilia e la Sardegna, specie per questa estate tutta italiana. Ecco allora che la compagnia ha deciso di aumentare il numero di voli diretti a Palermo, Catania e Alghero.

Sia da Roma sia da Milano Malpensa verso Palermo saranno rispettivamente 15 i voli settimanali. Da Roma a Catania saranno ben 17 voli alla settimana, mentre da Milano 17 a settembre e 18 a partire da ottobre, a prova del fatto che la Sicilia, grazie al suo clima caldo, è una destinazione perfetta per una vacanza di inizio autunno (dove là, però, si sta bene come d’estate). E infine ci saranno 14 voli settimanali tra Palermo e Pisa.

La Sicilia è la regione perfetta da visitare alla fine dell’estate. Che si desideri trascorrere un weekend in una città d’arte o si preferisca fare gli ultimi tuffi al mare, con le spiagge mezze vuote, è il momento più bello. Chi non ha mai visitato Cefalù, questo è il borgo (tra i più belli d’Italia) che vi consigliamo di vedere. Lungo la costa settentrionale siciliana, ai margini di una splendida area naturale, il Parco delle Madonie, è un vero gioiellino, con la sua architettura arabo-normanna e le sue spiagge favolose, affacciate su un tratto di mare limpido.

Anche per la Sardegna aumenterà il numero di voli che collegano Alghero a Bologna arrivando a 5 settimanali. A tutti questi nuovi voli naturalmente vanno aggiunti quelli già presenti nell’attuale programmazione estiva. Sulla Riviera del Corallo, così chiamata per via del corallo rosso presente nelle sue acque, un litorale di 90 km, Alghero è una splendida città costiera da visitare. E, vicino, ci sono anche anche tante spiagge di sabbia bianca, piccole calette e affascinanti formazioni rocciose, in particolare verso il promontorio di Capo Caccia, circondate dalla macchia mediterranea.

Per festeggiare il nuovo operativo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro, per viaggiare fino alla fine di ottobre 2020. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro la mezzanotte di giovedì 13 agosto.