Ryanair, nuovi voli low cost per la Grecia per l’estate

Che la Grecia sia nel cuore degli italiani questo è un dato di fatto. E che siano tanti i nostri connazionali che non possono fare a meno di trascorrere le vacanze estive su un’isola greca è un fenomeno che presto si spiega.

I colori bianco e blu che dominano i villaggi della Grecia, l’atmosfera rilassata che si respira, la varietà dei paesaggi e delle spiagge, la storia che trasuda da ogni luogo sono un mix di esperienze irrinunciabili. Ecco perché, non appena il governo greco ha annunciato le regole d’ingresso per i turisti in arrivo dall’estero c’è stato un boom di prenotazioni. C’è chi ha scelto le Cicladi, chi le isole più grandi, Crea e Corfù, chi ha preferito la terraferma, come la Penisola Calcidica, meno battuta dal turismo di massa, e chi ancora è andato alla ricerca di mete insolite e meno conosciute.

All’operativo dei voli già annunciati qualche tempo fa, Ryanair ha appena aggiunto nuovi collegamenti aerei in partenza dagli aeroporti italiani. Sei nuove rotte estive verso alcune popolari destinazioni greche come Corfù, Kos, Rodi, Santorini e Zante. Questi nuovi collegamenti e le frequenze aggiuntive saranno attivi da luglio, come parte dell’operativo dell’estate 2021.

Ci saranno due nuovi voli settimanali da Bari a Santorini, la regina delle Cicladi, e uno verso l’isola di Kos. Due nuovi operativi da Napoli e uno da Palermo per Santorini. Tre voli da Milano Bergamo a Kos e un volo da Treviso a Corfù. Inoltre, aumenteranno le frequenze dei voli già esistenti: da Bergamo a Corfù (6+2), a Rodi (5+2), a Santorini (2+1) e a Zante (2+1) e da Malpensa a Santorini (4+2).

Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe low cost a partire da 19.99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile.