Ryanair, i nuovi voli dell’estate 2020 dall’Italia

Ryanair ha annunciato 30 nuove rotte per l’estate 2020. Da Milano Bergamo, il principale hub della compagnia aerea irlandese, ci saranno tre nuovi voli verso Agadir, Marsiglia e Tblisi, in Georgia, e saranno incrementate le frequenze su altre 11 rotte già servite, tra cui Londra Stansted e Lisbona.

Un nuovo volo anche da Milano Malpensa per l’estate diretto a Manchester.

Ma le novità assolite sono i voli da Alghero a Marsiglia e Katowice, in Polonia, mentre sarà reintrodotto quello per Girona, in Spagna.

Novità assoluta anche il nuovo volo da Bologna all’isola greca di Cefalonia, e altri voli dallo scalo emiliano verso Fuerteventura, Katowice, Kutaisi (Georgia), Santander, Tel Aviv e Trapani.

Quattro rotte da Palermo, tra cui la new entry per Bordeaux e le altre tre per Cracovia, Francoforte e Tolosa.

Tre rotte da Catania: una per Bruxelles, una per Katowice e l’ultima per Budapest.

Due rotte da Pisa: la nuova verso Manchester e un volo per Bucarest. Altre due da Cagliari verso Breslavia e, nuovo, verso Trieste. E due anche da

Le novità dell’estate ci sono anche per gli altri scali serviti da Ryanair. Un nuovo volo da Brindisi per Katowice, uno da Bari per Cuneo, uno da Treviso per Londra, uno da Trieste per Malta e uno anche da Verona per Dublino.

In Italia, Ryanair opererà con più di 500 rotte e prevede di trasportare 43,2 milioni di passeggeri nel nostro Paese, mentre si avvicina l’obiettivo dei 200 milioni di passeggeri nell’intero network che la compagnia prevede di raggiungere nel 2024.