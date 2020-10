Ryanair, nuove rotte (in Italia) a meno di 10 euro

editato in: da

Dopo l’annuncio dell’apertura di nuove rotte in Italia da parte di Wizz Air è il turno di Ryanair, compagnia aerea irlandese, che ha presentato nuovi collegamenti nel Belpaese e con un prezzo speciale di soli 9,99 euro.

Un’offerta, quella del vettore low cost, che ha validità fino al 28/10/2020 e che potrà essere utilizzata sui voli in partenza dal 01/12/2020.

Ma quali sono le nuove rotte interne lanciate da Ryanair? In totale sono 11, e più precisamente si potrà volare da Cagliari a Brindisi, Palermo e Perugia; da Bari a Catania, Palermo e Verona; da Brindisi a Cagliari e Palermo; da Catania a Bari; da Lamezia a Perugia e Verona e da Napoli a Rimini.

Una ghiotta occasione per dedicarsi alla scoperta dell’Italia e a prezzi assolutamente convenienti. Grazie a questa offerta, infatti, potreste partire alla volta di Perugia, piccolo gioiello umbro che custodisce tesori artistici e monumentali che ne testimoniano il ricco passato. Un luogo con una vita cittadina molto intensa e legata soprattutto alla presenze di una delle più antiche Università degli Studi della Penisola (fondata nel 1308), oltre che della maggiore Università per stranieri d’Italia. I voli per Perugia partono da soli 9,99 euro e dagli aeroporti di Cagliari e Lamezia.

Altra meta che potrebbe essere interessante visitare grazie all’offerta Ryanair è Rimini, una città nota principalmente per le ferie estive ma che nei fatti ha un’anima che accontenta anche il viaggiatore in cerca di arte, monumenti e testimonianze storiche. I voli per Rimini hanno un costo di soli 9,99 euro e partono dagli aeroporto di Napoli.

Infine, un’ottima destinazioni in cui atterrare con un volo Ryanair potrebbe essere Cagliari, straordinaria città della Sardegna e dall’aspetto “quasi fantastico”. Questa, infatti, appare racchiusa tra l’azzurro del mare e le rocce di calcare bianco. Inoltre, fra le viuzze lastricate del vecchio quartiere del Castello si respira l’aria più antica della città e si concentrano le attrazioni più interessanti. Anche se, ovviamente, sono altrettanto caratteristici e ricchi di testimonianze storico-artistiche anche gli altri quartieri del centro storico (Marina, Stampace e Villanova) dove tra botteghe artigiane, trattorie, mercati tradizionali, si scoprono piccoli tesori. I voli per Cagliari partono da soli 9,99 euro e dagli aeroporti di Brindisi, Palermo e Perugia.

Non resta che approfittare di questa promozione Ryanair e andare a scoprire nuove e magnifiche destinazioni italiane.