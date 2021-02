Ryanair, le nuove mete per la stagione 2021/2022 in offerta

editato in: da

10 idee di viaggio post Covid che ti cambieranno la vita

Dopo mesi di stop quasi totale al turismo, è ora di guardare con ottimismo al futuro: probabilmente tra poco potremo tornare a viaggiare (anche se lo faremo in modo diverso) e Ryanair ha deciso di approfittare di questa timida luce in fondo al tunnel per lanciare la sua ultima promozione, annunciando tutte le rotte disponibili il prossimo inverno.

La compagnia aerea low cost ha vissuto momenti difficili, come l’intero comparto turistico, ma non ha mai perso la speranza. Per questo, in attesa di una vera ripartenza – che potrebbe essere soggetta a novità quali il vaccino contro il Covid-19 o l’adozione del passaporto sanitario – ha già iniziato a guardare avanti. Poche ore fa, Ryanair ha comunicato l’operativo per la stagione invernale 2021/2022, con oltre 700 rotte su tutto il network europeo. E se alcune destinazioni sono già state annunciate, alcune verranno rivelate solamente nelle prossime settimane.

Inoltre, come iniziativa volta a rilanciare il turismo, il vettore ha promosso un’offerta davvero sensazionale. Sul sito ufficiale Ryanair potrete trovare tantissimi voli a prezzi imbattibili, a partire da appena 29,99€. La promozione è valida per viaggi effettuabili nel periodo compreso tra ottobre 2021 e marzo 2022, ma dovrete affrettarvi: i posti disponibili sono limitati e gli sconti scadono alla mezzanotte di domenica 14 febbraio 2021.

Quali sono le mete tra cui scegliere, per ripartire finalmente alla volta delle tanto agognate vacanze? Per chi ama il caldo, questa è senza dubbio l’occasione giusta per regalarsi una fuga verso destinazioni dove l’estate sembra non avere mai fine. Potrete così allontanarvi dai rigori invernali con un bellissimo viaggio a Gran Canaria, perla spagnola dell’arcipelago al largo delle coste africane: qui le temperature sono sempre primaverili, e il suo clima gradevole è quanto di meglio possiate desiderare per una pausa dalla morsa del freddo. Oltre alle splendide spiagge che caratterizzano l’isola, d’altronde, potrete scoprire la bellezza del suo entroterra dedicandovi al trekking e poi visitare cittadine incantevoli come Las Palmas.

Se invece apprezzate particolarmente la stagione invernale e le sue abbondanti nevicate, basta rimpiangere le sciate perdute in questi mesi: potrete iniziare già ad organizzare la prossima vacanza a Salisburgo, ottimo punto di partenza per raggiungere numerosi impianti sciistici molto rinomati. Strutture modernissime e dotate di ogni comfort, impianti di risalita attrezzati di tutto punto e tanti chilometri di piste da sci mozzafiato, nella splendida cornice delle Alpi: cos’altro dire?

C’è chi infine ama le città d’arte, con il loro incredibile patrimonio architettonico e culturale. E qui la scelta è davvero ampia. Si può rimanere in Italia e approfittarne per scoprire bellezze quali Venezia, Firenze e Roma, oppure varcare i confini nazionali e andare all’avventura presso dei veri e propri gioielli europei, come Parigi, Lisbona e Berlino.