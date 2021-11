Ryanair lancia una nuova offerta lampo: voli a partire da 5 euro

Se stai pensando di programmare la settimana bianca o di riunirti ai tuoi parenti in vista delle festività natalizie, Ryanair ti dà un motivo in più per preparare i bagagli.

Tutti i viaggiatori potranno infatti approfittare di 24 ore speciali sul sito della compagnia low-cost. A partire dal 10 novembre sarà infatti possibile prenotare tantissime tratte nazionali e internazionali a 5 euro (sola andata) per partire fino al 15 dicembre, da tantissimi aeroporti italiani. Difficile scegliere tra le tante mete europee proposte da Ryanair, da riscoprire tra paesaggi innevati e mercatini natalizi.

Per respirare la magica atmosfera di questo periodo, il Nord Europa è la meta per eccellenza. Qui si trovano alcuni dei mercatini natalizi più suggestivi al mondo, in grado di attirare migliaia di visitatori da ogni continente. Un connubio speciale fatto di casette innevate, ghirlande festose, elfi e sapori di ogni tipo, in grado di conquistare anche chi non crede più a Babbo Natale.

Vilnius, capitale della Lituania, a partire dagli ultimi giorni di novembre si agghinda con un albero di natale sensazionale e centinaia di luci che colorano la piazza centrale della Cattedrale e le vie del centro. Raggiungibile dagli aeroporti di Venezia e Treviso, è la meta ideale per chi vuole vivere in prima persona la magia del Natale.

In alternativa è possibile raggiungere Tallinn, in Estonia, che si veste a festa fino a inizio gennaio. La piazza principale sarà il palcoscenico di un suggestivo mercatino di Natale, con tanti chioschi allestiti intorno ad un albero maestoso, la cui realizzazione si ripete dal 1441, rendendolo uno degli alberi di Natale più antichi d’Europa.

Come non citare infine Vienna, capitale europea dal fascino intramontabile, ancora più indimenticabile durante le festività natalizie. Da oltre sette secoli la città è animata dal Wiener Christkindlmark, il mercato viennese di Bambin Gesù. Risalente alla fine del Duecento, questo mercatino ancora oggi riesce ad ammaliare i suoi visitatori con addobbi natalizi, artigianato, dolciumi e bevande calde.

Come già detto, l’offerta lampo di Ryanar non lascia spazio ad ulteriori esitazioni: l’offerta termina mercoledì 10 novembre a mezzanotte, ammesso che i posti siano disponibili così a lungo.