Ryanair lancia la sua più grande promozione di sempre

Il Natale è appena passato ma la magia delle festività continua e Ryanair la mantiene viva con la sua più grande promozione di sempre. La compagnia aerea low cost propone, infatti, ai viaggiatori con il click più veloce tantissimi posti a partire da soli 29,99 euro.

L’offerta ha inizio oggi, domenica 26 dicembre, e dà la possibilità di volare su oltre 4.450 rotte tra aprile e settembre 2022. Il modo perfetto per sfuggire alla malinconia post-natalizia e iniziare a spuntare alcune destinazioni da sogno sulla propria lista dei desideri dell’anno nuovo. Non dovrete fare altro che accedere al sito di Ryanair entro la mezzanotte di lunedì 31 gennaio 2022 e prenotare la vostra avventura.

L’azienda ha sottolineato, in un comunicato ufficiale, l’intento di incoraggiare tutti i clienti a prenotare in anticipo e ad approfittare di questi prezzi più bassi, per i viaggi della prossima primavera-estate, in vista di un probabile aumento delle tariffe aeree previsto per la stagione estiva, a causa della ridotta capacità.

La compagnia low cost ha fatto anche sapere di avere aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi, tra cui è prevista l’attivazione del nuovo collegamento Lamezia-Genova entro l’estate. La promozione che si protrarrà fino alla fine di gennaio, è stata ideata per “consentire ai passeggeri di vivere al massimo il 2022”, ha dichiarato il direttore del marketing di Ryanair, Dara Brady.

Potrebbe essere, quindi, l’occasione giusta per regalarsi un viaggio con gli amici in giro per una delle più belle città d’Europa, mete dal fascino unico, ricche di storia, arte, cultura e meraviglie di ogni sorta. Oppure, potreste approfittare dei voli a prezzi stracciati per regalarvi un viaggio romantico in una città d’arte italiana, come Venezia, una destinazione ambita dai turisti di tutto il mondo e ideale da visitare in qualsiasi stagione, con una storia alle spalle lunga 1600 anni da ripercorrere attraverso i bellissimi palazzi sul Canal Grande, i monumenti simbolo, le piazze e le strette calle dove perdersi nella magnificenza e ritrovarsi a ogni passo.

In alternativa, si può optare per quella tanto attesa vacanza in famiglia sotto il sole della Spagna o della Grecia, su isole bellissime e segrete. Le occasioni per un viaggio da sogno non mancano: basta collegarsi sul sito Ryanair dal 26 dicembre, e comunque entro la mezzanotte di lunedì 31 gennaio, e prenotare il volo desiderato da fare tra aprile e settembre 2022.