Ryanair lancia un’offerta per volare nell’estate 2019 con lo sconto

Ryanair ha lanciato una nuova offerta per partire la prossima estate con voli scontati.

Lo sconto è di 20 euro sui voli di andata a ritorno per chi parte nel 2019. L’offerta è valida solo per chi prenota fino al 3 gennaio 2019.

Ci sono voli da Milano Bergamo a Palma di Maiorca per il mese di giugno a partire da 23 euro per l’andata e altrettanti per il ritorno, a cui si devono scontare i 20 euro della promozione. Maiorca è la meta perfetta dove andare a inizio estate, quando non fa ancora caldissimo e le spiagge non sono ancora affollate. Le temperature sono perfette per fare escursioni a piedi o in bicicletta. Ma anche chi gira l’isola in auto non troverà molto traffico. Anzi: troverà aperte alcune strade che ad agosto vengono chiuse al turismo. E poi le spiagge, anche le più belle, saranno ancora vivibili. Come la bianchissima Cala Agulla o la famosissima Es Trenc.

Sempre da Bergamo ci sono offerte per Salonicco per giugno a partire da 27,99 euro l’andata e 22 euro per il ritorno. Con meno di 50 euro si trascorre una settimana in Grecia. La città è il migliore punto d’accesso alla Penisola Calcidica, famosa per aver dato i natali ad Aristotele tanto da offrire moltissime attrattive culturali che vale la pena visitare. Ma appena fuori città la costa è un’unica spiaggia. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

E poi ci sono voli estivi per Ibiza a partire da 23 euro a tratta, per fare i primi tuffi e un po’ di clubbing in giro per l’isola.

Da Roma Ciampino ci sono offerte per l’estate 2019 verso l’isola di Cipro a partire da 24,50 euro solo andata e altrettanti se si sta via due settimane, mentre se si decide di trascorrere solo una settimana in Grecia il ritorno costa 33 euro. È un’isola molto grande, con una grande offerta di hotel e spiagge, ma anche di siti archeologici da visitare, come Larnaca, ma anche Pafos e Chirokitia che sono Patrimonio Unesco.

Ma senza andare troppo lontani, ci sono offerte anche per volare in Italia, come il Venezia – Napoli partire da 9,89 euro solo andata o il Venezia – Bari da 12,73 euro. Così come il Bologna – Catania da 14,22 euro o Alghero a 14,69 euro. Per le nostre isole non hanno nulla da invidiare alle isole greche o spagnole, no?