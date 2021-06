Ryanair lancia un’offerta pazzesca: si vola con 5 euro

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta da non perdere, con biglietti aerei a partire da 5 euro a tratta. La promozione è valida solo per 24 ore (scade a mezzanotte) per viaggiare per tutto il mese di luglio.

Inutile dire che, anche se non avete ancora pensato alle vacanze, per quella cifra vale la pena prenotare un posto e, poi, forse si vedrà. Ma non occupateli inutilmente, molti vorranno partire davvero.

Nel dubbio, potete scegliuere una meta italiana, dove non è necessario mostrare il Green Pass né fare un tampone. Ci sono offerte da Milano Bergamo o da Malpensa a Bari, in Puglia, o a Trapani, in Sicilia, o a Cagliari e Alghero, in Sardegna, a partire da 4,99 euro. Ma anche da Roma Fiumicino, da Bologna, da Napoli. Insomma, per chi vuole andare al mare a luglio non ci sono scuse.

Chi è già in possesso del fatidico Green Pass, invece, può tranquillamente pensare di andare anche all’estero, almeno in quei Paesi dove accettano i turisti italiani. Un posto a caso? La Grecia. Dove ogni settimana vengono allentate le misure per l’ingresso nel Paese. Ci sono offerte a partire da 5 euro per Creta (Heraklion), per Kos, nel Dodecaneso, per il Peloponneso (Calamata) e per Salonicco, nella Penisola Calcidica. Quest’ultima, nel caso non lo sapeste, è la zona che ha ottenuto più Bandiere Blu quest’anno in Grecia.

Altri Paesi dove gli italiani possono viaggiare adesso sono il Portogallo e la Spagna. Ci sono offerte a 5 euro per Lisbona, Faro e Porto, così come per Barcellona, Madrid, Siviglia, Valencia, Alicante e Minorca, alle Baleari.

In alcuni Paesi è richiesto comunque il tampone, ma vi consigliamo di monitorare la situazione regolarmente perché le misure cambiano molto velocemente.