Ryanair lancia un’offerta mostruosa per Halloween

editato in: da

Ryanair ha lanciato una flash sale con offerte di voli a prezzi bassissimi per festeggiare Halloween.

Tante le mete verso le quali volare a partire da 7,19 euro a tratta.

Se volete trascorrere la festa di Halloween nel migliore dei modi, vi consigliamo il volo cha parte da Milano Malpensa diretto a Timisoara, in Romania, la terra del Conte Dracula. Certo, per trascorrere la notte nel modo più terrificante possibile bisognerebbe percorrere altri 400 km in auto per raggiungere il Castello di Bran, nell’omonimo villaggio vicino a Brasov, meglio conosciuto come “castello di Dracula” che è indubbiamente la meta più frequentata da chi è fan del succhiasangue.

Voli a partire da 9,78 euro (solo andata) anche per Bratislava, in Slovacchia, dove organizzano la festa di Halloween più grande dell’Europa Centrale: Bloody Sexy Halloween 2018. Un mega party a cui parteciperanno all’incirca 5mila persone, tutte vestite in modo orrendo (si fa par dire, vista l’occasione). Al miglior travestimento sarà anche dato un premio da 500 euro.

Voli da 9,78 euro (solo andata) anche da Bologna a Londra. Sarà per il suo carattere un po’ spettrale o forse per le leggende sanguinolente del passato, ma proprio a Londra Halloween è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno. Tra gli appuntamenti imperdibili c’è la London Bridge Experience, con il ponte infestato più famoso al mondo e tra sotterranei di Londra: è stata votata come la più spaventosa attrazione londinese. Ma è il momento giusto anche per fare il tour del terrore, tra fantasmi e i luoghi di Jack lo Squartatore.

E sempre con 9,78 euro si vola da Pisa a Parigi per visitare il cimitero più famoso d’Europa, il Père Lachaise, dove sono sepolti tutti i grandi artisti, per poi proseguire con una visita guidata ai sotterranei della città, tra mistero, catacombe e gallerie e magari fare tappa a Disneyland Paris, dove è prevista una lunga notte da brivido (il parco chiude alle 2:00) con incongtri con tutti i personaggi cattivi della Disney.