Ryanair lancia la nuova offerta lampo di fine estate

Ryanair ha lanciato una nuova offerta lampo, con tantissimi voli a partire da 12,99 euro. Per accaparrarsi i posti a prezzi stracciati, e volare verso la propria destinazione preferita, bisognerà effettuare la prenotazione sul sito della compagnia low cost entro la mezzanotte di giovedì 12 agosto.

I viaggiatori che vogliono concedersi una fuga di fine estate, possono beneficiare di queste tariffe convenienti e partire nei mesi di settembre e ottobre, con numerosi posti disponibili e un’ampia scelta di destinazioni di vacanza, ideali anche per un city break.

Tra le mete selezionate, troviamo alcuni dei luoghi più ambiti dai vacanzieri, come Malaga, Barcellona, Amsterdam, Lisbona, Copenaghen, Varsavia e Ibiza. E non mancano le città italiane, perfette per una fuga alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, tra cui Roma, Torino, Trieste, Bari e Catania.

“Siamo lieti di annunciare questa offerta flash per i clienti che desiderano non perdersi l’ultimo scampolo di estate”, ha dichiarato il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady. E ha aggiunto: “Mentre i programmi di vaccinazione continuano nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a tornare ai livelli pre-pandemia e siamo felici di proporre queste incredibili offerte ai nostri clienti grazie alle quali possono volare verso destinazioni come Valencia, Palermo, Chania e concedersi city break in mete come Vienna, Edimburgo e Berlino a settembre e ottobre a partire da soli 12,99 euro”.

Come detto, l’offerta è valida solo nella giornata di giovedì 12 agosto. Bisognerà dunque essere incredibilmente veloci per riuscire ad accaparrarsi un volo verso la destinazione dei propri sogni, da raggiungere nei mesi di settembre e ottobre. Il periodo ideale per volare a tariffe super convenienti verso mete esotiche, come ad esempio Marrakech, in Marocco, per chi parte dall’aeroporto di Milano Bergamo o da quello di Napoli.

O ancora, una delle affascinanti isole greche, come le bellissime Corfù e Cefalonia, perfette per una vacanza settembrina all’insegna del relax. Se l’acqua dovesse essere troppo fredda per i vostri gusti, troverete tanto altro da fare, tra escursioni nella natura incontaminata e una passeggiata alla scoperta di città ricca di meraviglie, per viuzze lastricate e piazze pittoresche, splendidi borghi marinari e scorci pronti a togliervi il fiato.