Ryanair lancia un’offerta per centinaia di voli low cost

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta valida per 24 ore mettendo in vendita tantissimi posti a partire da 9,99 euro.

Si può viaggiare in tutta Europa tra novembre e marzo 2019 risparmiando tantissimo sui biglietti aerei.

I voli sono prenotabili sul sito delle compagnia aerea fino alla mezzanotte di martedì 23 ottobre.

“Abbiamo lanciato una super offerta, garantendo ai nostri clienti delle vacanze da milionari alle tariffe più basse”, ha commentato Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair.

Abbiamo cercato qualche proposta interessante ed ecco cos’abbiamo trovato per voi.

Da Milano Bergamo si vola con 9,78 euro (solo andata) ad Amburgo. La seconda città tedesca, meno visitata di Berlino, ha invece tantissimo da offrire. Amburgo è innanzitutto una città low cost. Spostarsi in città costa poco. L’aeroporto è ben collegato con il centro grazie a un comodo ed economico servizio di treni (3,20 euro a tratta). Per visitare la città è consigliabile noleggiare una bicicletta StadtRAD in uno dei 150 punti disponibili, facilmente utilizzabile grazie a una capillare rete di piste ciclabili. Costa circa 5 euro. Da non perdere, la moderna zona dei docks, Speicherstadt (“città magazzino”), un intreccio di strade e canali situati nella città portuale e circondato da magazzini di mattoni rossi. È il complesso di magazzini più grande del mondo. Il quartiere HafenCity, dove sta prendendo forma uno dei maggiori progetti di sviluppo urbano d’Europa. Il vivace quartiere di St. Pauli e il suo miglio “peccaminoso”, la Reeperbahn, il quartiere a luci rosse. E infine, imperdibile è una tappa al Miniatur Wunderland, un mondo in miniatura con 13.000 metri di rotaie su cui girano 15.000 vagoni, 3.500 case e ponti, 250.000 alberi e 250.000 figurine in scala. Alla stessa tariffa si vola anche a Belfast, Bratislava, Parigi, Vienna e in tante altre città.

Da Malpensa si vola, invece, a Bruxelles, Berlino, Bucarest e a Kaunas, la nuova destinazione della Lituania raggiunta da Ryanair. Il centro storico di Kaunas ospita una gran quantità di monumenti divenuti celebri nella storia della Paese. Per esempio c’è il castello, alcune bellissime chiese, monasteri antichi, case signorili e numerosi palazzi. Camminando per la Città Vecchia si può facilmente percepirne l’atmosfera di tranquillità e di relax. Sarà Capitale europea della cultura nel 2022.

Da Roma Ciampino si vola addirittura ad Aquaba, in Giordania, a partire da 9.98 euro per il biglietto d’andata. È una delle mete più famose del Mar Rosso, con tantissimi hotel – anche di lusso – affacciati sulla spiaggia. È il paradiso dello snorkeling e delle immersioni. Ma da Aquaba partono anche le escursioni verso il deserto del Wadi Rum e soprattutto verso uno dei luoghi più affascinanti del mondo: Petra.