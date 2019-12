Ryanair inaugura il 2020 con un’offerta imperdibile

editato in: da

Sta iniziando il conto alla rovescia per il nuovo anno: il 2020 è alle porte, e tutti noi ci auguriamo di poter avere grandi sorprese ad attenderci dietro l’angolo. Di certo, sarebbe bello poter cominciare con il botto, e magari regalarci sin da subito un bel viaggio in qualche speciale località europea per festeggiare alla grande questo nuovo inizio. Con Ryanair oggi è possibile (ed è anche alla portata di tutti).

La compagnia aerea irlandese si sta infatti lanciando in grandissime offerte, nelle ultime settimane. Ci ha già regalato sconti imperdibili per viaggiare durante il periodo natalizio, così da celebrare le feste in giro per il mondo – o più semplicemente riunendoci ai nostri cari più lontani. E ora vuole dare il via al 2020 con una nuova promozione incredibile: prenotando oggi, potrete volare verso decine di destinazioni italiane ed europee a partire da… 20,20 euro, naturalmente!

Al di là dell’assonanza tra i prezzi offerti da Ryanair e il nuovo anno che sta per iniziare, questa è un’offerta decisamente da non perdere. Potrete usufruirne per viaggiare tra febbraio e marzo 2020, ma i biglietti sono a disponibilità limitata: se avete già le idee chiare, vi conviene non esitare un minuto di più. Sul sito ufficiale della compagnia low cost troverete tutte le informazioni per poter aderire alla promozione, così come tutte le mete raggiungibili a prezzi scontati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Ryanair parte infatti da decine di aeroporti italiani e collega la nostra penisola al network europeo, permettendo ai suoi viaggiatori di arrivare pressoché ovunque nel resto del continente. Grazie all’offerta per il 2020, potrete approfittare dell’occasione per concedervi un bel weekend in qualche splendida città d’arte. Ad esempio, da Milano Orio al Serio potrete volare verso la suggestiva Porto, una delle mete emergenti per quanto riguarda il Portogallo. La cittadina, soprannominata anche “capitale del nord” contrapponendosi a Lisbona, offre decine di attrazioni turistiche. Come non rimanere incantati passeggiando tra le strette e ripide viuzze del quartiere della Ribeira, che regala una vista mozzafiato sul vicino fiume Douro?

Da Roma Fiumicino potrete invece optare per un’altra piccola perla iberica, la meravigliosa Santander. La città spagnola, situata nella regione più a nord dello Stato, è senza dubbio una rinomata destinazione balneare. Ma anche nel periodo invernale offre un fascino senza tempo: potrete ammirare le sue pittoresche costruzioni antiche, che raccontano l’incredibile storia di questo piccolo angolo di paradiso. Da Catania, infine, vi consigliamo un bel viaggio a Marrakech: l’affascinante atmosfera che vi si respira vi catapulterà in un mondo completamente diverso.