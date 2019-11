Ryanair Cyber Week: 250mila posti in vendita da 9,99 euro

editato in: da

Siamo arrivati al terzo giorno della Cyber Week, una strepitosa serie di offerte molto vantaggiose di Ryanair. La compagnia aerea low cost ha deciso infatti di regalare ai suoi passeggeri, in occasione del Black Friday, degli sconti a dir poco eccezionali. Questa volta si tratta di voli disponibili a partire da prezzi molto bassi.

Tutti coloro che vogliono approfittare di questa promozione non dovranno far altro che stare con gli occhi ben aperti: per dieci giorni consecutivi, infatti, sul sito ufficiale di Ryanair si possono trovare biglietti a basso costo, sconti imperdibili e tante altre sorprese. Quella di oggi, martedì 26 novembre 2019, è veramente da non lasciarsi sfuggire.

Per il terzo giorno, la compagnia offre ben 250.000 posti in vendita a partire da appena 9,99 euro, per viaggiare tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Per usufruire di questa promozione bisogna però affrettarsi: è valida infatti solo per i biglietti prenotati entro le ore 23:59 di stasera (martedì 26 novembre).

D’altronde, è probabile che con questi prezzi la disponibilità si esaurisca in breve tempo, quindi è meglio avere le idee ben chiare e prepararsi ad acchiappare l’offerta migliore. E se non riusciste a prenotare il vostro volo? Niente paura: ci sono ancora ben sette giorni di promozioni tutte da non perdere, siamo sicuri che troverete quella che fa per voi. L’iniziativa di Ryanair sembra riscuotere molto successo tra il pubblico, che ancora una volta può contare su biglietti a prezzi imbattibili per pressoché tutte le mete collegate dal vettore sul network europeo.

La compagnia low cost parte da decine di aeroporti italiani e raggiunge centinaia di splendide destinazioni: città d’arte e luoghi di villeggiatura in montagna, mete balneari e località tra le più famose in Europa. Come ad esempio Parigi, posto magnifico dove tradizione e modernità si incontrano e si fondono in un connubio perfetto. Perché non approfittarne dunque per un weekend romantico, da regalare al proprio partner?

O ancora Amsterdam, che durante il periodo natalizio si trasforma completamente. La città indossa i suoi abiti più belli, tra luci sfavillanti e decorazioni ricchissime, per quella che è la festa più magica dell’anno. Se invece siete già stanchi dell’inverno (che non è ancora arrivato!), Tenerife è la meta giusta per ritrovare un po’ di tepore. Con un po’ di fortuna, anche a dicembre potrete regalarvi qualche giornata di sole e addirittura un tuffo in acqua.