Ryanair, la colossale promozione del Cyber Monday

In occasione del Cyber Monday lunedì 29 novembre, Ryanair lancia la colossale promozione su 340 rotte europee con biglietti a soli 5 euro, un’occasione da prendere al volo per viaggiare dal 7 gennaio al 18 febbraio 2022 e programmare una vacanza di inizio anno per dimenticare la tipica depressione post festività natalizie.

Per tutta la giornata di lunedì è quindi possibile andare sul sito della compagnia area low cost e assicurarsi le incredibili tariffe da 5 euro, un’entusiasmante promozione che va a completare la settimana del Black Friday che ha visto una domanda record di voli.

Chi avesse perso le offerte della Cyber Week ha ancora la possibilità di fare un vero affare e regalarsi un viaggio post natalizio in alcune delle migliori destinazioni europee a prezzi stracciati.

Per fare qualche esempio delle occasioni proposte da Ryanair per volare low cost, con biglietti a 4,99 euro solo andata da Milano Bergamo si parte alla scoperta di Lappeenranta, immersa nello spettacolare scenario naturale del sud della Finlandia nonché vivace città universitaria e centro commerciale della zona.

Grandi spazi aperti nel silenzio affacciati sul blu del Lago Saimaa dove pattinare in inverno, safari in motoslitta, sci di fondo, escursioni con le racchette da neve e anche cultura con il South Karelia Museum che racconta la storia della città, e il South Karelia Art Museum che espone collezioni di arte finlandese dall’Ottocento a oggi.

Da Bologna con un biglietto a 4,99 solo andata è invece il momento di raggiungere Marsiglia, la città più antica di Francia, frizzante, multietnica e dal carattere unico.

Da non perdere il caratteristico Porto, incastonato tra il forte Saint-Nicholas e il forte Saint-Jean dove passeggiare senza fretta e raggiungere la vicina Cattedrale, maestosa con la sua facciata bianca e nera.

Da visitare anche il quartiere Le Panier dove immergersi nell’autentica atmosfera di Marsiglia tra laboratori artigianali, negozio etnici, alloggi di charme e locali hipster.

Infine, da Bari con 4,99 euro solo andata si vola a Londra, la vivace capitale britannica che non smette mai di affascinare grazie alle innumerevoli attrazioni che sa offrire.

Cosa non lasciarsi assolutamente sfuggire? L’iconico quartiere di Notting Hill, Buckingham Palace, il Big Ben, il London Eye, Hyde Park, la National Gallery, l’artistico quartiere di Covent Garden, il British Museum e il Tower Bridge.