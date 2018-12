Ryanair, centinaia di voli in offerta fino a ottobre 2019

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova offerta per partire fino a ottobre 2019.

Centinaia di voli per l’Europa a partire da 9,99 euro per organizzare le vacanze fino al prossimo autunno. Tantissime le offerte verso le Capitali europee e non solo.

Tra le più interessanti c’è il Milano Bergamo – Palma, per un ultimo tuffo alle Baleari. Palma di Maiorca è considerata la regina delle Baleari ed è presa d’assalto dai turisti nel periodo estivo, grazie alle spiagge e ai divertimenti che offre. Ecco perché è la scelta migliore per un weekend o una breve vacanza di fine estate o inizio d’autunno, quando la folla rumorosa è già partita e l’isola regala, ai pochi turisti che la visitano, angoli incontaminati. Si ha tutto il tempo di visitare anche i luoghi storici e di fare splendide passeggiate, a piedi o in bicicletta, perché fa meno caldo rispetto all’estate. La consiglia anche la giornalista Cristina Gambaro che ha scritto una guida sulle Baleari e che abbiamo intervistato poco tempo fa. I voli partono da 9,78 euro, solo andata.

Altra meta low cost dove andare in autunno è Malta. Ci sono voli a partire da 9,78 euro (solo andata) da Roma Ciampino e Bologna e da Bari addirittura a 4,88 euro. L’isola è perfetta fuori stagione, anzi! Il clima è sempre mite e si può andare in spiaggia tranquillamente fino all’autunno inoltrato. Gli hotel non chiudono mai, tranne uno a Comino. Si possono fare passeggiate, trekking, mountain bike e altre attività all’aria aperta. Le isole di Malta – Gozo e Comino – sono conosciute anche per il diving e si possono fare delle bellissime immersioni in autunno. Ottobre è il mese più ricco di eventi a Malta, come la Rolex Middle Sea Race, una regata competitiva con oltre 75 barche a vela che da Valletta fanno il giro della Sicilia e poi ritornano; c’è la Malta Classic, un gran prix di auto d’epoca, e il Birgufest nella città storica marittima di Birgu, un evento molto suggestivo durante il quale la città si illumina con le candele, è una festa molto scenografica che piace molto ai turisti.

Perché l’autunno è il periodo delle terme, ecco allora che l’offerta da Cagliari a Baden Baden, in Germania, con voli a partire da 5,86 euro cade a fagiolo. I bagni termali di Baden Baden sono antichissimi e conosciuti in tutto il mondo. Fino al 1931 era chiamata solo Baden, che significa ‘bagni’, a testimonianza dell’importanza di tale attività per questa zona del Baden-Württemberg. Furono gli antichi Romani a costruire i primi impianti per godere delle acque calde che sgorgano dalle profondità del suolo. Grazie a queste fonti termali, ricche di sali minerali e dotate di un’ottima temperatura alla sorgente, questa zona della Germania è abitata dall’uomo da millenni. Baden Baden è un centro di piccole dimensioni, che offre però moltissime attrazioni ai turisti che giungono numerosi in ogni periodo dell’anno. Il principale polo di attrazione sono ovviamente le Terme di Caracalla, dove è possibile seguire trattamenti di vario tipo, per la salute e il benessere di tutto il corpo. Il trattamento tipico di cui si gode è ovviamente costituito dai bagni nelle enormi piscine del centro termale. Si può acquistare anche il singolo ingresso giornaliero.