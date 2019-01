Ryanair, centinaia di voli in offerta da prenotare entro oggi

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta che scade a mezzanotte. Centinaia di voli low cost da prenotare fino al 30 gennaio per partire tra l’1 febbraio e il 9 aprile.

Chi desidera regalarsi un weekend prima di Pasqua, deve quindi approfittare dei biglietti aerei con prezzi che partono da meno di 5 euro per un volo di sola andata.

Tra le mete che consigliamo c’è Valencia, dove ci sono voli scontatissimi in partenza da Milano Bergamo, da Roma Ciampino, da Venezia Treviso, da Pisa, da Torino e da Cagliari.

Valencia è la città perfetta dove andare a primavera – o anche prima – perché qui il clima è bellissimo e le giornate di sole sono molte. L’1 febbraio inizia anche uno degli eventi più famosi della città andalusa, Las Fallas, che dura fino a metà marzo. Il festival è entrato a far parte della lista dei Patrimoni dell’Unesco. Per le strade di Valencia sfilano enormi sculture di cartapesta, accompagnate da musica e spettacoli. Le celebrazioni entrano nel vivo già dall’1 febbraio con l’Exposicio de Ninot al Museo de Ciencias, nella iconica Città delle Arti e delle Scienze e fino all’ultimo giorno vengono esposte oltre 800 sculture-ninots, che il pubblico deve votare per salvarne due dalle fiamme della Cremà del 19 marzo. La cerimonia inaugurale, la Crida, è il 24 febbraio alle Torri de Serranos, con un fantastico spettacolo di luci, suoni e fuochi artificiali.

Un’altra città perfetta dove andare è Vienna. Ci sono voli a prezzi interessanti da Bergamo, Fiumicino, Pisa e Bologna. Vienna è la città della musica e dell’arte, ma non solo le classiche che tutti ci aspetteremmo da questa città. Proprio questa primavera – a partire da marzo – è atteso il Vienna Blues Spring, il più lungo festival di blues al mondo, a cui partecipano artisti austriaci e internazionali che si volge in diverse location della città. Sempre a marzo diversi musei e gallerie di Vienna ospitano mostre fotografiche per il Foto Wien, un evento biennale che è anche l’occasione per scoprire luoghi inediti della città, come il Postsparkasse, un bellissimo edificio realizzato da Otto Wagner, l’architetto urbanista che a Vienna ha lasciato moltissime tracce, come le tante stazioni della metropolitana viennese. La più famosa è a Karlsplatz.

Se non siete mai stati a Ibiza perché non siete amanti della movida estiva, la primavera è la stagione giusta per andare alla scoperta dell’isola. Tanto più che, per i veri intenditori, ci sono tantissimi eventi. Per fare qualche esempio, a febbraio la cittadina di Puig de Missa si colora di con la Fiera dell’Artigianato, dove oltre 50 artigiani locali espongono i loro prodotti e animano l’isola. Se poi volete comunque un po’ di musica, Ibiza si anima con le più influenti icone del rock sul palco del Sant Pepe Rock. Quanto a tradizione e gastronomia, ci sono tantissimi eventi molto particolari. A marzo la città di Sant Eularia ospita la Fiera del Zerro, un evento organizzato dalle associazioni di pescatori dell’isola che vuol far conoscere ai visitatori il pesce (zerro) tradizionale dell’isola. Ci sono voli low cost per Ibiza in partenza da Bergamo, Fiumicino, Venezia, Torino, Bologna e da Pisa.