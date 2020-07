Ryanair, biglietti aerei scontati per volare ad agosto

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta dell’ultimo minuto con tantissimi voli scontati per viaggiare durante tutto il mese di agosto. L’offerta low cost scade il 22 luglio. Chi non ha ancora prenotato una vacanza perché non sapeva finora dove si potesse andare, può farlo ora approfittando degli sconti.

Ma anche nel caso non si riuscisse per qualche motivo a partire, Ryanair ricorda che è tuttora in vigore il cambio volo gratuito, che si applica alle nuove prenotazioni effettuate a partire dal 10 giugno scorso per i viaggi programmati a luglio, agosto e settembre.

Se quest’anno volete sostenere l’economia italiana e restare in patria, le offerte non mancano. La Puglia, che quest’anno è la meta più richiesta dai nostri connazionali (e lo sarà ancor più dopo il tour promozionale di Chiara Ferragni), è raggiungibile con voli a partire da 9,99 euro a tratta. Si vola su Brindisi e Bari e poi ci si sposta verso Gargano o Salento a piacimento. Magari si affitta un trullo o una masseria, possibilmente con piscina e la vacanza è garantita.

Se invece preferite andare in Sicilia, dove oltre al mare si può trascorrere una vacanza culturale, enogastronomica o sui luoghi di fiction (vedi Montalbano) e film ci sono voli low cost per Palermo e Catania sempre da 9,99 euro da quasi tutti gli aeroporti d’Italia.

Tra le mete in offerta c’è poi la Grecia e sappiamo che questa notizia farà felici molti amanti dei viaggi che ogni estate la trascorrono su un’isola ellenica e che quest’anno, per via della pandemia, temevano di non poterlo fare. Ci sono voli per Creta, Corfù, Rodi, Cefalonia e Zante, ma anche per la bellissima città di Salonicco, porta della Penisola Calcidica, a partire da 9,99 euro a tratta. per chi può spendere qualcosa in più (15-30 euro) si può volare su Mykonos o Santorini o su Atene e poi prendere un traghetto per altre isole dove non arrivano aerei.