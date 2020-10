Ryanair, biglietti aerei a metà prezzo per 24 ore

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova promozione: per 24 ore i biglietti aerei costeranno la metà. Si deve prenotare entro il 27 ottobre per viaggiare fino alla fine di novembre 2020.

Tante le mete in offerta, in Italia e all’estero. Noi vi consigliamo, però, di prendere in considerazioni le città all’interno dei nostri confini nazionali, onde evitare che nei prossimi due mesi possa cambiare la situazione riguardante gli spostamenti in Europa. L’Italia è così bella che non serve andare altrove per fare un bel viaggio.

Tra le mete che vi consigliamo c’è sicuramente la Sicilia. Con soli 4,99 euro (sola andata, a persona) da Milano Malpensa si può volare verso Palermo. Una destinazione davvero stupenda, ricca di monumenti, chiese e opere d’arte da ammirare mentre si gira per il centro cittadino. Da vedere: la Cattedrale di Palermo, con suo mix di stili differenti poiché trasformata da chiesa a moschea e poi, di nuovo, in luogo di culto; e poi la Chiesa della Martorana, una delle più affascinanti chiese bizantine in Italia e Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, uno dei monumenti più apprezzati dell’isola. Luoghi da visitare in autunno, con l’arrivo dei primi freschi e in cui ripararsi circondati da opere d’arte per poi farsi un giro tra i mercati della città e vivere la vita di Palermo, assaggiando il suo meraviglioso cibo di strada e i dolci tipici, come cannoli e pasta di mandorle.

E ancora, da Malpensa e da Roma Fiumicino sempre a 4,99 euro (sola andata, a persona) si può atterrare a Catania, città vivacissima, dal centro storico tutelato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Da vedere a Catania la stupenda piazza del Duomo, con il Palazzo degli Elefanti e la fontana; il maestoso Duomo di Sant’Agata e il superbo Monastero dei Benedettini, considerato uno dei più grandi complessi monastici d’Europa. La città è tutta da vivere nei suoi mercati e nelle vie del centro storico; inoltre, chi adora il mare, anche d’autunno e inverno, può godere di un panorama davvero meraviglioso.

E per chi cerca un cliam ancora mite perché non andare a Cagliari? Nonostante la stagione balneare sia inevitabilmente giunta al termine, la città ha ancora moltissimo da offrire. Come ad esempio il suo quartiere fortificato, che dall’alto di un costone roccioso domina l’intero panorama cittadino, facendo sfoggio del suo suggestivo Castello. E ancora, preparatevi ad un viaggio indietro nel tempo presso la necropoli di Tuvixeddu, dove potrete ammirare tantissime tombe risalenti al lungo periodo che va dal VI secolo a.C al I secolo d.C. Per approdare in Sardegna, non dovrete far altro che compilare il modulo disponibile online, procedura attivata per far fronte all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.