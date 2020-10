Ryanair, biglietti aerei a 6,99 euro per partire fino a Capodanno

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova promozione: per 24 ore ci saranno tantissimi biglietti aerei a partire da 6,99 euro a tratta, ma anche a meno. Ci sono infatti offerte addirittura da 4,99 euro. Si deve prenotare entro la mezzanotte del 29 ottobre per viaggiare fino alla fine di dicembre 2020.

Tante le mete in offerta, tra cui anche le 11 nuove rotte in Italia lanciate da poco. Come la Cagliari – Brindisi, la Palermo – Perugia, la Bari – Catania, la Palermo – Verona, la Brindisi – Cagliari e Palermo, la Catania – Bari, la Lamezia Terme – Perugia e Verona e la Napoli – Rimini.

E proprio a Rimini vi consigliamo di andare a trascorrere una breve vacanza, la migliore destinazione per un soggiorno anche fuori stagione. Questa città della Romagna ha molto da offrire anche se non si può andare in spiaggia. Arte, cultura, wellness, borghi antichi, tipicità enogastronomiche, divertimento, mare, sport, shopping e ampi spazi a contatto con la natura fanno da scenario alle esperienze più varie.

E poi ci sono delle novità: il Museo d’Arte Contemporanea PART, inaugurato il 24 settembre scorso, la piazza sull’acqua, ricavata dalla riqualificazione dell’area attorno al bimillenario Ponte di Tiberio, la realizzazione del Parco del Mare, il waterfront di 15 chilometri (ancora in parte in fase di realizzazione) che ricostruisce la duna, con la vegetazione tipica, i percorsi pedonali e quelli ciclabili, i salotti e le isole wellness, il restauro filologico dell’ottocentesco Teatro Galli, l’estensione delle piste ciclabili fino a contare 120 km che collegano la città all’entroterra. Insomma, da fare ce n’è.

E che dire di Perugia, una delle città italiane da scoprire a passo lento, perfetta per questo periodo. Questa città dalle origini etrusche è oggi tra le destinazioni più apprezzate dai giovani. Ricca di tesori artistici e monumentali, Perugia è una perla artistica che si trova nel cuore dell’Umbria, circondata da antiche mura difensive etrusche e medievali. Il suo centro storico è tutto da scoprire, tra piazza IV Novembre con la Fontana Maggiore, fino alla Galleria Nazionale dell’Umbria. Partendo proprio da questa piazza si può attraversare tutta la città per un vero viaggio nell’arte e nella storia, ammirando le cattedrali e l’antico acquedotto.

Infine c’è Brindisi, una città perfetta per un weekend fuori stagione. Questa città portuale, affacciata sull’Adriatico, circondata dalle mura aragonesi, con il castello e le lunghe banchine interne trasformate in un elegante lungomare, l’hanno resa unica e romantica. È la meta ideale per weekend che mirano a unire storia, arte e bellezze naturali.