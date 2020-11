Ryanair, arriva la Cyber Week: sconti fino a 25 euro per voli a/r

editato in: da

Voglia di un weekend fuori porta o semplicemente di tornare in famiglia per trascorrere insieme le vacanze di Natale? Con la Cyber Week, il risparmio è assicurato: Ryanair ha infatti deciso di approfittare dell’occasione per lanciare una promozione strepitosa.

La compagnia aerea low cost aderisce ormai da tempo alla Cyber Week, regalando ai propri passeggeri delle offerte imperdibili. Anche quest’anno è arrivato il momento tanto atteso: potrete prenotare un viaggio invernale a prezzi imbattibili, ma solo per poco tempo. Acquistando un volo andata/ritorno da effettuare nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, avrete la possibilità di trovare biglietti con sconti fino a 25 euro. L’offerta è valida su ben 1.600 rotte del network europeo di Ryanair, e scade alla mezzanotte di domenica 29 novembre.

Come avevamo già annunciato, la compagnia aerea ha anche deciso di offrire un servizio molto utile ai suoi passeggeri. In questo periodo così difficile per il settore turistico, un incentivo a viaggiare è la possibilità di non dover effettuare la quarantena una volta arrivati a destinazione. Molti Paesi richiedono, per questo motivo, un tampone negativo effettuato entro le 72 ore prima della partenza. Sul sito ufficiale di Ryanair, potrete trovare i centri sanitari più vicini agli aeroporti principali, dove vi verrà garantito un test per il Covid-19 nei tre giorni che precedono il decollo.

Quali sono le destinazioni più gettonate in questo momento dell’anno? Solitamente l’avvicinarsi del Natale spinge molte persone a tornare in famiglia, per passare le festività con il calore degli affetti più cari. Molti invece preferiscono godersi la classica settimana bianca, e qualcuno ne approfitta per ritrovare un briciolo di calore estivo prenotando qualche meta esotica. Il Natale 2020 sarà inevitabilmente diverso per la maggior parte delle persone: non è ancora chiaro ciò che accadrà nel corso delle prossime settimane, quando probabilmente scopriremo qualcosa in più.

C’è ad esempio la possibilità che quest’anno si debba rinunciare alla stagione sciistica, con gli impianti che potrebbero rimanere chiusi fino alla fine di gennaio per evitare assembramenti. Per quanto riguarda invece la mobilità interna, vige ancora la suddivisione per colori che distingue ciascuna regione e che prevede restrizioni sugli spostamenti su tutto il territorio nazionale. Secondo alcune voci, è tuttavia possibile che nel periodo natalizio si conceda il ricongiungimento familiare per trascorrere le feste in maniera serena.