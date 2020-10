Ryanair, 24 ore di offerte con voli a 4,99 euro

editato in: da

È questo il momento migliore per una vacanza all’insegna della scoperta di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese. L’autunno ha già bussato alle nostre porte, e con i turisti che hanno detto addio alle spiagge italiane (almeno per quest’anno) potrete approfittare dell’occasione per visitare le splendide città d’arte che fanno dell’Italia un gioiello amato in tutto il mondo.

Con Ryanair, d’altronde, viaggiare nel nostro Paese è davvero molto conveniente. La compagnia aerea low cost ha infatti lanciato un’offerta lampo da cogliere al volo, per raggiungere alcune delle destinazioni italiane più suggestive e affascinanti di sempre. Prenotando oggi stesso, potrete usufruire di prezzi imbattibili – le tariffe partono da appena 4,99 euro. La promozione è valida su tutto il network della compagnia per viaggiare dal 12 ottobre al 30 novembre 2020. Tuttavia dovrete affrettarvi: scade alla mezzanotte di oggi, lunedì 12 ottobre, e i posti disponibili sono limitati.

Non vi resta che preparare le valigie e affrontare una splendida avventura nel cuore del nostro Paese. E se non sapete dove andare, potreste trarre spunto dai nostri suggerimenti: avete mai visitato Pescara? Città di incredibile fascino, conosciuta principalmente come luogo natale di Gabriele D’Annunzio, possiede una bellezza intrinseca che potrete scoprire solamente passeggiando lungo i suoi viali, ammirando i suoi incredibili palazzi storici e visitando i negozietti per trovare il souvenir perfetto. Se poi amate la natura, a non molta distanza dalla città affacciata sul mare potrete scoprire le bellezze del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Milano è senza dubbio uno dei principali poli economici d’Italia, ma è anche la capitale della moda e del design. Tuttavia, il suo centro storico è ancora un luogo ricco di meravigliose perle che sapranno lasciarvi a bocca aperta. A partire naturalmente dal Duomo, sovrastato dalla famosissima Madonnina che veglia sull’intera città e sull’ingresso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II, dove fare shopping o concedervi un caffè ristoratore. E che dire del suggestivo Castello Sforzesco, uno dei simboli del nord Italia? Non vi resta che mettervi in marcia e scoprirlo con i vostri occhi.

Se amate visitare luoghi dal fascino antico, perdervi tra strette viuzze ammirando capolavori del passato e godere ugualmente di un panorama da sogno, potreste scegliere la città di Bari. Oltre ad avere un lungomare incredibile, possiede un centro storico ricco di bellissime architetture, come la Chiesa di San Nicola o il Castello Svevo Normanno. Proprio all’ombra dell’imponente maniero potrete scoprire la Bari Vecchia, il quartiere che si snoda tra i due porti della città e che risale addirittura al Medioevo.