Il primo ristorante dedicato a Batman sta per aprire a Londra

Sembra Gotham City, del resto l’ambientazione cupa, affascinante e misteriosa della città protagonista delle avventure di Batman echeggia in questo locale. Ma in realtà siamo a Londra: è qui infatti che aprirà il primo ristorante interamente dedicato al Cavaliere Oscuro.

Al 77 di Brewer Street è prevista nella primavera del 2020 l’inaugurazione di Park Row. Il ristorante sarà in partnership con Warner Bros, Dc Comics e Wonderland Restaurants, e quella che le persone vivranno sarà un’esperienza davvero unica.

Lo conferma del resto la preview di quella che diventerà la iceberg lounge, una zona della struttura dedicata completamente a uno dei più cattivi nemici di Batman, il Pinguino. L’intero edificio si estenderà per oltre 1700 metri e al suo interno ci saranno sale ispirate ad altri personaggi di Gotham, tra cui Harley Quinn.

Il locale occuperà un edificio in stile Art Déco vicino a Piccadilly Circus e il suo ingresso, allestito esattamente come la Bat caverna, accoglierà tutti gli ospiti che potranno decidere in quale ambiente vivere l’oscura esperienza.

Park Row ospiterà anche l’iconico Monarch Theatre, il cinema situato a Gotham City all’interno del quale furono visti Thomas e Martha Wayne prima di morire. All’interno di quest’area speciale verrà proposto ai visitatori un menù multisensoriale che consentirà alle persone di esplorare la psicologia dell’eroismo attraverso il cibo.

È evidente che quella di Park Row non è solo un’esperienza culinaria. L’intero design infatti è pensato per condurre il visitatore all’interno dell’universo DC tra mondi immaginari, super eroi e cattivi che con il tempo abbiamo imparato a conoscere e ad amare.

L’obiettivo del ristorante è quello di creare un’atmosfera immersiva e reale al punto tale da non separare mai il visitatore dalla performance, ma anzi, renderlo parte attiva di questo universo.

Al momento, cresce l’attesa attorno a questo ristorante e, viste le prime notizie trapelate, non ci stupisce il grande interesse nei confronti di Park Row. Oltre all’esperienza che il locale promette, quello che rende davvero entusiasti i fan di Batman è che si tratta del primo ristorante al mondo interamente dedicato al Cavaliere Oscuro e agli altri personaggi legati alla sua vita.

Infondo la primavera è vicina, non ci resta che aspettare per immergerci totalmente nel cupo mondo di Gotham City.