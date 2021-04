Ripartono le crociere per la Grecia (per chi è vaccinato)

editato in: da

Stanno per salpare le crociere per la Grecia. Norwegian Cruise Line ha annunciato il ritorno in servizio a partire dal 25 luglio. La compagnia riprenderà a navigare nel Mediterraneo e con una capacità ridotta a bordo della Norwegian Jade, tra le prime della flotta di 17 navi che torneranno ad accogliere gli ospiti a bordo.

I viaggiatori che attendono da tempo la possibilità di tornare in crociera avranno quindi la possibilità di trascorrere l’estate esplorando le isole greche e le loro spiagge soleggiate con le nuove crociere di sette giorni a bordo della Jade che parte da Atene.

Gli ospiti che sceglieranno l’itinerario delle isole greche a bordo della Norwegian Jade quest’estate e all’inizio dell’autunno, si sveglieranno ogni giorno in una nuova destinazione, con otto-nove ore di sosta in porto da dedicare alle escursioni a terra.

Le crociere di Norwegian, però, saranno prenotabili solo da chi è stato vaccinato. “Tutti gli ospiti che salpano a bordo di crociere con date di imbarco fino al 31 ottobre 2021“, ha infatti spiegato Harry Sommer, Presidente e Amministratore delegato di Norwegian Cruise Line “dovranno aver completato il ciclo di vaccinazione e dovranno essere testati prima di salire a bordo delle nostre navi”. Queste sono le regole a cui sottostare. “Data la natura in continua evoluzione della pandemia”, ha però proseguito Sommer “l’accelerazione della somministrazione dei vaccini e la velocità delle scoperte scientifiche, è prematuro prendere decisioni sui nostri protocolli di salute e sicurezza per le crociere con date di imbarco a partire dal 1° novembre 2021. Continueremo a valutare i nostri protocolli di salute e sicurezza e fare affidamento sulla scienza e sulla consulenza di esperti mentre prendiamo decisioni ed aggiorniamo le nostre politiche e procedure”.

La compagnia ha anche esteso la policy di cancellazione temporanea “Peace of Mind” agli ospiti che viaggeranno su crociere prenotate entro il 30 aprile 2021, con date di imbarco fino al 31 ottobre 2021. Gli ospiti interessati hanno la possibilità di cancellare la crociera 15 giorni prima della partenza. Coloro che usufruiscono di questa policy riceveranno un rimborso completo sotto forma di un futuro credito che può essere applicato a qualsiasi crociera fino al 31 dicembre 2022.

Sebbene la compagnia avesse già in atto solidi protocolli di salute e sicurezza, ha trascorso lo scorso anno a sviluppare e perfezionare ulteriormente tali protocolli, utilizzando le più recenti scoperte scientifiche e la consulenza di esperti. La società madre Norwegian Cruise Line Holdings ha lanciato il proprio programma di salute e sicurezza SailSAFE, che si fonda su tre pilastri: 1) sicurezza per gli ospiti e l’equipaggio con requisiti di vaccinazione, test per verificare la negatività al Covid-19 su tutti (universal Covid-19 testing) e protocolli di screening sanitari avanzati; 2) sicurezza a bordo con filtrazione dell’aria di livello clinico, maggiori misure igienico-sanitarie e risorse mediche potenziate e 3) sicurezza a terra attraverso la collaborazione con i partner tour operator di terra per ampliare le misure di salute e sicurezza a ciascuna destinazione.

La compagnia ha anche creato un SailSAFE Global Health and Wellness Council, composto da un team di sei esperti. Guidato dal presidente Dr. Scott Gottlieb, ex commissario della Food and Drug Administration (“FDA”) degli Stati Uniti e co-presidente del Healthy Sail Panel, che è stato formato per guidare la ripresa sicura delle operazioni del settore crocieristico, il Council integrerà l’iniziativa Healthy Sail Panel e si concentrerà sull’implementazione, la conformità e il miglioramento continuo dei protocolli di salute e sicurezza in tutte le operazioni.