Riparte il treno di Harry Potter, ed è ancora più magico

Per tutti gli appassionati di Harry Potter, dei romanzi e della saga cinematografica, sta per partire un treno speciale diretto a una Hogwarts tutta italiana. È il magico trenino Genova Hogwarts Express, che parte dalla stazione di Genova per un viaggio nell’entroterra ligure, alla scoperta di luoghi bellissimi e poco conosciuti. Ma soprattutto per un viaggio di esperienze pazzesche, rivolte ai ragazzi e ai bambini, ma che piaceranno sicuramente anche ai grandi.

E, per le festività natalizie, il treno di Harry Potter sarà ancora più bello. Complice anche l’atmosfera unica che rende i boschi dell’entroterra ligure uno spettacolo di colori, l’Hogwarts Express viene interamente dedicato al Natale, con incantesimi, pozioni e idee legate alla tradizione.

A bordo dell’Hogwarts Express natalizio

L’Hogwarts Express parte nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre. All’accoglienza, la professoressa di Erbologia, Pomona Sprite con la sua urlante mandragola, Severus Piton fermo a pagina 394, la cattiva Bellatrix Lestrange pronta per cruciare e naturalmente tutte le streghe, Minerva McGranitt, Mirtilla “Malcontenta”, Priscilla Corvonero, Sibilla Cooman, Ninfadora Tonks e Rita Skeeter.

Il viaggio ha in serbo tante novità. Per volontà dello staff, si segue il calendario potteriano proprio per immergersi ancora di più nell’atmosfera magica.

Tutti gli appassionati della saga del maghetto più famoso del mondo, in divisa da studente di magia, possono rivivere l’emozione del viaggio verso Hogwarts allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi (e non solo). Lungo il percorso, aneddoti, prove di abilità, incantesimi, pozioni e indovinelli, per un pubblico da 0 a 99 anni.

Il viaggio dell’Hogwarts Express

Il primo e unico trenino magico italiano, dall’ottobre del 2019, viaggia occasionalmente sulla rotta storica Genova-Casella, una linea ferroviaria a scartamento metrico che collega il centro del Capoluogo ligure con l’entroterra, giungendo nel paese di Casella in alta Valle Scrivia. Il tracciato, molto amato dai turisti, è lungo poco più di 24 chilometri ed effettua un percorso totalmente montano attraverso le valli Bisagno, Polcevera e Scrivia. Percorrere questa tratta ferroviaria è un vero piacere per gli occhi in qualunque stagione dell’anno.

Info utili

Il treno speciale Gevona Hogwarts Express parte dalla stazione di Manin nel centro di Genova sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021. La partenza è presvista alle ore 9.00 circa con arrivo alle 10.00, si riparte dopo una breve pausa.

Ogni carrozza segue le norme anti-Covid per cui il numero dei posti disponibili è limitato. Per prenotare, è possibile solo ed esclusivamente su WhatsApp al seguente numero 340 4910024.