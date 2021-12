Regali di Natale per gli amanti dei viaggi da acquistare con un click

Mancano ormai pochi giorni a Natale, ma sono in molti a brancolare ancora nel buio nella folle corsa last minute ai regali. Complice i tempi contati, ed il timore di scegliere un pensiero scontato, si ritarda sempre questo appuntamento. Se ancora non avete le idee chiare su cosa regalare ad amici, parenti, e compagni, amanti dei viaggi, basterà qualche minuto per trovare il dono giusto da mettere sotto l’albero ( o da recapitare con un messaggio!).

Voli, esperienze avventurose in quota o in mezzo alla natura, family hotel, sport e cofanetti personalizzabili a seconda dei gusti e del budget: il regalo sarà azzeccato.

Card e gift box per chalet, escursioni e soggiorni

Si parte con una Gift Card. Con un semplice click sul sito di Airbnb è possibile acquistare una carta regalo di un valore compreso tra i 25€ e i 2000€ e personalizzarla con l’immancabile biglietto di auguri. Così chi riceverà il gradito dono potrà selezionare la meta preferita e la struttura che più risponde ai propri gusti ed esigenze.

Scegliere tra case o esperienze per vivere il Capodanno, magari, in compagnia di amici o in famiglia, sarà divertente. Soggiorni in una capitale europea, uno chalet con spa privata, una villa romantica in un borgo italiano, o esperienze come lezioni di snowboard, lezioni di cucina ed escursioni avventurose in canyon o parchi naturali.

Un altro regalo per gli amanti dei viaggi, soprattutto in quota, è l’esclusiva Gift Box alla scoperta del Monte Bianco. Con la funivia Skyway Monte Bianco si festeggia la fine dell’anno toccando il cielo con le dita. Quattro tipologie di esperienza, da mettere sotto l’albero: Higher (biglietto A/R per Punta Helbronner a 55€); Food (biglietto A/R a Punta Helbronner, e un pranzo tipico a 80€);. Romantic (due biglietti A/R a Punta Helbronner con aperitivo in quota a 140€); e Glacier (due biglietti A/R a Punta Helbronner e un’escursione sul ghiacciaio con una guida alpina a 455€).

Sport, relax e charme sono gli ingredienti perfetti per una vacanza da regalare in Puglia per la prossima primavera. Nella Christmas Box firmata Yuniqly, potrete trovare un programma di allenamento personalizzato bike o running e Sport Leader; nuoto, percorsi benessere personalizzati, pause di gusto.

Il tutto in strutture selezionate come Borgo Egnazia, Masseria San Domenico e Masseria Cimino a Fasano, Masseria Le Carrube nella città bianca Ostuni, Santavenere a Maratea, Leonardo Trulli Resort a due passi dal suggestivo borgo di Locorotondo e Vinilia Wine Resort nella Terra del Primitivo di Manduria.

Una cena gourmet, un momento di relax in SPA, una notte in hotel, o un’avventura adrenalinica? Lasciate scegliere chi riceverà il regalo. Basterà andare sul sito o sull’app di Smartbox, e in una manciata di minuti il gioco è fatto. Il cofanetto in edizione limitata si chiama “Buon Natale” (a 49,90 euro), a forma alberello dorato, e contiene molte idee da regalare, tra esperienze e soggiorni.

Smartbox - Cofanetto Regalo Coppia Addio stress per due: 2700 esperienze rilassanti a scelta da regalare a Natale

Il biglietto vola sotto l’albero

Un regalo ad un viaggiatore incallito? In pochi minuti ed è fatta, a colpo sicuro. Basterà andare sul sito di Ryanair, e scegliere il voucher del valore che risponde al budget prefissato per il regalo (ci sono soluzioni a partire da 25 €). Voli da regalare per capitali europee, perfetti per sorprendere il/la partner o i genitori per il loro anniversario, con hotel e noleggio auto inclusi, a seconda delle preferenze.

Anche su Volagratis.com è possibile trovare il regalo ideale per gli amanti dei viaggi. Si trovano gift card per voli personalizzabili a partire da 50 euro (valide fino a un anno dall’acquisto), da inviare comodamente via mail, corredate da biglietto personalizzabile o un video divertente di auguri. Chi fa il regalo sceglie il budget, e chi lo riceve, invece, la meta, le date e cosa eventualmente aggiungere (hotel, auto, soggiorni ecc).

Per gli spiriti romantici, cosa c’è di meglio di un viaggio a Parigi? Con la nuova tratta di Trenitalia Milano-Parigi in circa 6 ore e trenta minuti, potrete regalare un biglietto per raggiungere la capitale francese ad un prezzo speciale. Basterà andare sul sito di Omio, e con un click il regalo è fatto. Sul portale si potrà comunque scegliere tra oltre 10 milioni di idee disponibili.

Gadget e doni per viaggiatori

Tra le idee regalo per gli amanti dei viaggi, ci sono senza dubbio set di trolley colorati e personalizzabili, beauty, porta passaporto, kit relax da volo, o strumenti per immortalare i ricordi. Via libera a macchine fotografiche ultra compatte, mirrorless, oppure micro telecamere da montare su caschi o biciclette, e droni in formato pocket per amanti delle riprese aeree.

Offerta Kodak Printomatic Fotocamera La macchina fotografia digitale che stampa le foto immediatamente, con retro autoadesivo

Perfetti, da mettere sotto l’albero (seppur con un po’ di fatica) mountain bike, o abbigliamento tecnico per gli innamorati della bicicletta, o ancora: zaini per avventurosi backpackers; scarpe da trekking o abbigliamento da sci

Tra i gadget iconici da donare, c’è senza dubbio la nuova edizione speciale “Città Italiane” di Victorinox, il famoso coltellino svizzero multiuso che ha fatto storia. Sempre da avere con sé per ogni evenienza. Perfetta per i viaggiatori: la linea è dedicata a dieci città italiane: un viaggio attraverso meraviglie architettoniche e colori. Si trovano raffigurati il Duomo di Milano stilizzato, Siena e i suoi colori caldi, e Napoli, con il suo mare ed il Vesuvio che svetta. Ogni multiuso include lama, lima per unghie, cacciavite, forbici, portachiavi, pinzetta e stuzzicadenti.

Campeggi e vacanze in family hotel

Per gli amici amanti della natura, dei viaggi in libertà e degli on the road in camper, il regalo ideale lo si fa aprendo il sito di Campeggi.com: si possono scegliere diverse tipologie di soluzioni, dalle roulotte vintage alle case nel bosco, passando per lussuose mobile home o tende safari, in puro stile winter glamping.

Se il regalo da mettere sotto l’albero, invece, è alla coppia di amici con bambini, sarà sicuramente gradita una vacanza in uno dei tanti family hotel delle mete invernali. Il Trentino, in questo caso ne vanta moltissimi. Un esempio? I family hotel di Dolomiti Paganella hanno lanciato il pacchetto “Dolomiti Paganella Family Festival”, che comprende soggiorno per 7 notti per due adulti e un bambino, skipass di 6 giorni per tutti, sconti su lezioni di sci collettive e noleggio attrezzature.

I viaggi della vita. Le 225 mete più emozionanti del mondo Gli esperti di viaggio e i fotografi di National Geographic presentano un incantevole tour tra le meraviglie del mondo (acquistabile con il Bonus Cultura)