Anche Rambo si scioglie davanti alla bellezza di Roma

Non è ancora finita, l’estate italiana dei vip. E, mentre i più affollano il Lido di Venezia, nei giorni del Festival c’è un attore che ha optato per tutt’altra meta: è Sylvester Stallone, che ha scelto la capitale per il suo relax in famiglia.

Così, l’attore di Rambo si aggiunge alla lunga lista di celebrities che – dall’inizio dell’estate – hanno preso d’assalto il nostro Paese. Insieme alla moglie Flavin e alla figlia Sophia Rose, Stallone ha soggiornato in un lussuoso hotel di via del Babuino e si è regalato poi un giro tra le bellezze della capitale, scortato dalle guardie dal corpo ma sempre pronto a scherzare e a sorridere coi fan.

Sceso dalla limousine, dopo una cena a base di pesce da Pierluigi (storico ristorante di piazza de Ricci, aperto sin dal 1938), ha attraversato la strada varcando la soglia dell’atelier di Dicò, artista pop, spinto da quella passione per l’arte che da sempre lo accompagna. Tanto che è stato lui in persona, sostiene chi l’ha visto, a spiegare alla famiglia le varie opere esposte. Per poi acquistare una tela che rivisita in chiave decò la bandiera americana.

Ma non è, questo, l’unico luogo in cui Sylvester Stallone è stato avvistato. Vicino a Montecitorio, è entrato nello storico bar Giolitti dove ha assaggiato (da dietro il bancone) diversi gusti di gelato. Per poi, mostrando il bicipite, dire ai fan divertiti che è proprio quello il segreto di suoi muscoli: il gelato.

Del resto, non è la prima volta che Stallone sceglie l’Italia per le sue vacanze. Diverse volte è stato avvistato ad esempio a Portofino, mentre per l’estate 2019 ha preferito una meta poco lontana (perché le sue vacanze sì, sono rigorosamente europee): Saint-Tropez. Una città della Costa Azzurra che ama alla follia, e in cui spesso si ritaglia giorni di svago in compagnia di tutta la famiglia.

Dove avvistarlo? Con ogni probabilità al ristorante Le Club 55 sulla spiaggia di Pampelonne, la regina delle spiagge di Saint-Tropez. Magari a inizio estate, fasciato in una t-shirt che mostra i muscoli. Gli stessi sfoggiati durante la sua settimana romana.