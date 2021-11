Questo parco si trasforma in un luogo magico per Natale

È il parco a tema più amato d’Italia, il regno della fantasia per i più piccoli (ma anche per i grandi) e, quando arriva il periodo delle festività natalizie, si trasforma in un luogo ancora più magico.

A partire dal 4 dicembre, Gardaland celebra il “Magic Winter”, l’evento invernale durante il quale il parco si riempie di splendidi addobbi e gli incredibili spettacoli messi in scena per l’occasione permettono agli ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie, senza comunque rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle sue famose attrazioni.

Gardaland Magic Winter, con i suoi eventi legati alla tradizione del Natale, si svolge dal 4 all’8 dicembre, nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, il 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre fino al 9 gennaio 2022.

Gli eventi di Gardaland Magic Winter

Sarà allestito il Magico villaggio di Babbo Natale, si potrà assistere al nuovo show “Il favoloso emporio di Natale” nel Gardaland Theatre e si potrà pattinare sul ghiaccio sulla pista circondata non dalle montagne innevate ma da un tipico suq arabo, sì perché qui siamo nel regno della fantasia, e c’è anche questo.

Non c’è Natale senza dolci. Ecco allora che si troveranno i “kürtőskalács”, tipici dolci ungheresi, e i marshmallow giganti pronti per essere arrostiti sul fuoco, le castagne che fanno atmosfera e i biscotti natalizi. Non mancherà il classico vin brulè.

Ogni giorno, alle 18, si potrà assistere all’accensione del grande albero di Natale, quello di Prezzemolo nel Fantasy Kingdom, addobbato per l’occasione con migliaia di splendide luminarie. E, alla stessa ora, arriverà anche Babbo Natale sotto una suggestiva nevicata.

Info utili

Per Gardaland Magic Winter sarà disponibile un biglietto combinato di 25 euro per gli adulti e di 22 euro per il biglietto ridotto che includerà Gardaland Park, la Miniland di Legoland Water Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine, per l’occasione addobbato anch’esso per il Natale.

Il parco e l’acquario saranno aperti dalle 10.30 alle 18.00 dal 4 all’8 dicembre, nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, il 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022.