Quali sono i Paesi più (e meno) visitati dai turisti nel mondo

C’è chi pensa ancora che il Paese che attira più turisti nel mondo sia la Francia.

In termini assoluti è ancora così, ma se lo si considera da un altro punto di vista, il primato spetta a qualcun altro.

C’è un Paese, infatti, che ha più turisti che abitanti, ed è l’Islanda.

Secondo un recente studio condotto dalla United Nations World Tourism Organization (UNWTO) relativo ai Paesi più visitati al mondo dai turisti è questa piccola isola del Nord a essere la destinazione numero uno.

In Islanda si contano oltre sei turisti per ogni abitante, mentre la Francia – con i suoi 87 milioni di visitatori all’anno – ne conta 1.340 ogni mille abitanti.

Con 6.600 visitatori ogni mille abitanti, l’isoletta ha quindi conquistato il primo posto. Nella classifica segue un’altra isola, questa volta del Mediterraneo, e cioè Malta con 5.300 visitatori ogni mille abitanti, mentre al terzo posto troviamo l’arcipelago delle Bahamas con 3.800 visitatori.

Ecco la top 10 dei Paesi più visitati del mondo:

1. Islanda 6.600 ogni mille abitanti

2. Malta 5.300

3. Bahamas 3.800

4. Croazia 3.700

5. Austria 3.400

6. Maldive 3.200

7. Cipro 3.000

8. Montenegro 2.900

9. Bahrain 2.900

10. Estonia 2.500

Ma come ci sono Paesi molto visitati, ce ne sono altri che lo sono pochissimo e non addirittura per niente. Secondo lo studio delle Nazioni Unite il Paese meno visitato del mondo è lo Yemen, con –meno di un visitatore ogni mille abitanti, al pari della Libia e della Somalia. Ecco la top 10 in negativo:

1. Yemen -1

2. Libia -1

3. Somalia -1

4. Afghanistan 1

5. Repubblica Centrafricana 1

6. Turkmenistan 2

7. Bangladesh 2

8. Congo 4

9. Guinea Equatoriale 4

10. Repubblica Democratica del Congo 4.