È il Qatar la meta perfetta per uno stopover

Il Qatar è uno degli Emirati Arabi Uniti, uno spuntone di terra che si allunga dalla penisola saudita affacciandosi nelle acque del Golfo Persico.

Si tratta di un Paese bellissimo da visitare, e non è un caso che siano molti i turisti che vi si recano ogni anno. Se non avete in progetto di andarci, ma presto volerete con la compagnia Qatar Airways, potreste considerate l’idea di uno stopover.

Questa tipologia di viaggio che sta diventando sempre più di moda altro non è che uno scalo lungo: il vostro aereo si ferma per parecchio tempo a metà strada verso la vostra destinazione finale? Allora potete occupare quelle ore – o addirittura quei giorni – per scoprire qualche meraviglia della località in cui avete fatto scalo. Alla fine, farete due viaggi in uno, un’avventura che non dimenticherete mai, senza sprecare neanche un minuto della vostra vacanza.

L’offerta di Discover Qatar riguarda proprio uno stopover nella perla dell’Arabia Saudita. Le condizioni per garantirsi questo incredibile vantaggio sono molto semplici: basta prenotare un volo con Qatar Airways con scalo a Doha di almeno 12 ore entro il 28 dicembre 2019. In questo modo otterrete un visto gratuito per l’emirato (se non provenite addirittura da un Paese per il quale non c’è più bisogno di questo documento di transito). Una volta compiuto questo passaggio, avrete la possibilità di prenotare un soggiorno fino a 4 notti in alcune splendide strutture a 4 o a 5 stelle a partire da appena 23 dollari a notte.

Se questa idea vi sembra interessante, aspettate di scoprire quali fantastiche sorprese vi attendono una volta arrivati in Qatar. Potrete visitare uno dei Paesi più stupefacenti del mondo: qui, soprattutto nel periodo più caldo, la vita prosegue con orari completamente diversi dai nostri. Durante il giorno non troverete nessuno per strada, perché le temperature sono così elevate da impedire qualsiasi attività. In compenso, nelle prime ore del mattino e subito dopo il tramonto, la città si ripopola ed è possibile ammirare la vera atmosfera araba di Doha.

Tra le viuzze della città sorgono diversi suq, ricchi di odori e colori tradizionali che vi lasceranno un ricordo indimenticabile di questa vacanza. Qui potrete trovare qualche souvenir con i quali stupire i vostri amici, ma anche assaggiare i sapori tipici del mondo arabo. E non lasciatevi sfuggire l’opportunità di fare un’escursione nel deserto: un breve safari sulle dune, a bordo di un fuoristrada o addirittura di un cammello, da concludere con un gustoso barbecue davanti ad un falò in compagnia dei beduini.