Ora puoi viaggiare (quasi) gratis in questa splendida regione

Ancora pochi mesi (almeno per il momento) per usufruire di un’iniziativa che permette di visitare una splendida regione italiana (quasi) gratis. Un’occasione per ammirare con i propri occhi e toccare con le proprie mani la natura, la storia e l’architettura di una zona che da sempre fa innamorare tutti i suoi visitatori.

Dormire gratis e tanti sconti

La regione in questione è la Sicilia, da molti ritenuta una delle isole più belle del mondo, che grazie all’iniziativa SeeSicily consente di avere grandi sconti e soggiorni in omaggio riscattando dei voucher.

In poche parole, la Regione Sicilia regala una notte gratis ogni tre pernottamenti (fino a un massimo di due notti) in una struttura locale convenzionate. Ma non è finita qui: si hanno a disposizione anche un accesso a un’escursione e un ingresso a luoghi della cultura completamente gratis, oltre alla possibilità di pagare i voli (nazionali e internazionali), i traghetti, le navi e gli aliscafi la metà.

Come ricevere omaggi e sconti

Ricevere, e quindi poter usufruire, di sconti e omaggi è abbastanza semplice. Basta andare sul sito dove vengono mostate le agenzie di viaggio con cui prenotare un pacchetto comprensivo di volo per ottenere il voucher, e le strutture ricettive convenzionate per ogni zona di questa meravigliosa e incredibile regione.

In sostanza, bisognerà scegliere una delle agenzie o tour operator abilitati e acquistare almeno due pernottamenti in Sicilia. La terza notte, che è quella gratuita, verrà offerta in una delle strutture ricettive di pari categoria o di una categoria di differenza rispetto alla categoria della struttura ricettiva a pagamento, tra tutte quelle che hanno aderito al progetto.

Arrivati a questo punto, si potranno aggiungere – uno per tipologia – dei servizi in omaggio che permetteranno di scoprire tantissime meraviglie.

Tuttavia, è fondamentale sapere che i voucher consegnatiI sono da intendersi “non rimborsabili”, pertanto: nell’eventualità in cui non si riuscisse a fruire dell’iniziativa, questa non può essere in alcun modo riprogrammata in una data successiva.

Cosa prevede l’offerta

Ma arriviamo al nocciolo della questione ovvero a cosa permette di avere realmente accesso l’iniziativa SeeSicily. Il primo passo da fare è prenotare un pernottamento di almeno due notti. Una volta fatta questa azione la Sicilia regala:

1 pernottamento gratis (se prenotate 4 notti 2 saranno in regalo);

1 servizio turistico a scelta tra: escursioni, tour guidati o immersioni;

1 ingresso ai luoghi della cultura;

1 sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e le isole minori. Da ricordare che lo sconto sui voli è valido esclusivamente per pacchetti di viaggio che iniziano entro il 31 maggio 2022, mentre per il resto c’è tempo fino al 30 settembre.

Un’altra cosa importante da sapere per quanto riguarda i voli è che per quelli nazionali e provenienti dall’Europa, lo sconto massimo previsto è di 100 euro, mentre per i voli internazionali è di 200 euro. Nessuno sconto è applicabile a biglietti con un costo inferiore ai 50 euro, ad eccezione di quelli per le isole minori, per i quali non esiste il minimo di spesa.

Ancora pochi mesi a disposizione, quindi, per usufruire di questa speciale offerta che permette di vistare una regione da sogno quasi completamente gratis.