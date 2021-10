Come sarà il programma frequent flyer di ITA

È da poco decollata la nuova compagnia aerea italiana: ITA Airways. Una novità nei cieli del mondo che porta con sé anche un nuovo programma fedeltà anche se, contrariamente a come si pensava, il vecchio MilleMiglia continuerà a garantire benefit, possibilità di utilizzare i vecchi punti e addirittura a i privilegi SkyPriority. Ma prima di tutto scopriamo insieme come funzionerà “Volare”, il programma frequent flyer della compagnia aerea di bandiera italiana.

“Volare”, il nuovo programma fedeltà di ITA

Il nuovo programma fedeltà di ITA durerà fino al 14 ottobre 2024, salvo proroghe, ma non oltre i 5 anni. Tra la novità più interessanti da segnalare al riguardo è che si salirà di livello in base a quanto si spenderà in biglietti aerei. Una politica usata già da tutti i vettori americani. Sostanzialmente, non esisteranno più le miglia qualificanti poiché conterà quanto si spende in biglietti e servizi della compagnia.

L’iscrizione al servizio è gratuita e possono partecipare al programma tutte le persone che, a partire dal 15 ottobre 2021, hanno compiuto i sedici anni di età.

Le fasi di questo programma sono principalmente due:

la prima dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021;

la seconda dal 1° gennaio 2022 fino alla data di conclusione del programma.

Nel corso della fase uno, ciascun socio potrà visualizzare lo storico dei voli acquistati che daranno diritto all’accumulo di punti a partire dal 31 dicembre 2021.

La fase numero due scatterà, invece, il 31 dicembre e solo in quella data si riceverà il “Codice Volare” corrispondente al proprio conto.

Utilizzando il “Codice Volare” il socio potrà:

accedere al proprio portafoglio punti;

ricevere in tempo reale i punti maturati a seguito di ogni volo effettuato e di ogni acquisto che dia diritto all’accumulo di punti;

ricevere l’accredito dei punti maturati per i voli ITA effettuati dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Come si accumulano i punti

Ogni frequent flyer ITA avrà accesso al proprio conto su cui verranno accumulati e accreditati i punti di cui ha diritto. L’accredito avverrà automaticamente in tutte le seguenti occasioni:

voli realmente acquistati ed effettuati con ITA . Tuttavia, i voli comprati ma non effettuati (anche a seguito di cancellazione o all’eventuale riconoscimento di relativi rimborsi) non daranno diritto all’accumulo di punti;

. Tuttavia, i voli comprati ma non effettuati (anche a seguito di cancellazione o all’eventuale riconoscimento di relativi rimborsi) non daranno diritto all’accumulo di punti; acquisto e fruizione di beni e/o servizi forniti da ITA (boutique di bordo);

forniti da ITA (boutique di bordo); acquisto dei servizi a pagamento sui voli ITA ;

; ulteriori modalità di accumulo punti di volta in volta comunicate dalla stessa ITA.

L’ammontare dei punti accumulati sarà calcolato sulla base della spesa del cliente. Inoltre, la maturazione degli stessi, relativamente all’acquisto di biglietti aerei, potrà avvenire anche in base alla tipologia di acquisto effettuato (per esempio, classe e destinazione), con possibilità di ricevere punti bonus.

Quando potranno essere richiesti i biglietti

I primi biglietti premio non potranno essere richiesti prima del 1° marzo 2022. Ad ogni modo, è bene sapere che tutti i soci avranno la possibilità di utilizzare i punti maturati per ottenre i seguenti premi:

acquisto dei biglietti aerei ITA;

acquisto dei servizi ancillari ITA (lounge, upgrade di classe, e così via);

acquisto di buoni sconto ITA.

Ci sarà anche un bonus di benvenuto

Ma non è finita qui. Infatti, tutte le persone che aderiranno al programma entro il 15 novembre 2021 avranno diritto ad un bonus di benvenuto pari a 10.000 punti, il “Welcome Bonus”. Un regalo da utilizzare nell’ambito del programma una volta che le funzionalità di utilizzo saranno attive.

Questo verrà accreditato entro il 31 dicembre 2021 a condizione che il socio abbia acquistato un volo di andata e ritorno o due voli di sola andata da effettuarsi entro tale data.

I vari livelli di “Volare”

“Volare” permetterà ai soci di accedere a quattro Club Esclusivi di ITA, articolati in quattro livelli e che si differenziano in base ai servizi a cui è possibile accedere.

L’accesso al Club avverrà nel momento in cui verrà generato il Codice durante la seconda fase e darà diritto a:

Livello Smart : accesso con l’iscrizione al programma e accumulo punti per ogni spesa relativa a beni/servizi offerti da ITA; accesso ad un’ampia rete di partnership commerciali per l’accredito e l’utilizzo dei punti; acquisto di servizi.

:

Livello Plus : benefici del livello Smart; lista di attesa prioritaria; servizi aggiuntivi gratuiti; servizio clienti dedicato; check-in business.

:

Livello Premium : benefici del livello Plus; accesso lounge; servizio clienti dedicato 24/7; imbarco prioritario; accoglienza a bordo dedicata;

:

Livello Executive : benefici del livello Premium; attrezzatura golf inclusa; accesso lounge + ospiti; assistenza dedicata 24/7; cibi e bevande gratuiti; inviti ad eventi esclusivi; accoglienza dedicata.

:

L’offerta di status match di ITA

Al fine di accumulare più iscritti possibile, ITA Airways ha messo in atto un’offerta di status match, vale a dire una pratica per cercare di accaparrasi eventuali clienti di altre compagnie.

Quasi tutte le offerte di questo tipo presentano una challenge da compiere, mentre ITA ha deciso di non richiede nulla ai partecipanti, in modo da far riconoscere lo status a tutti i richiedenti che avranno i requisiti.

Come richiedere lo status

Per richiedere lo status match bisogna iscriversi a “Volare”e inviare una mail con diverse informazioni come nome e cognome. Inoltre, bisognerà allegare una copia della tessera valida del programma frequent flyer e una copia della carta d’identità.

Le richieste di abbinamento dello status di socio verranno poi esaminate e se lo status sarà stato riconosciuto verrà inviata una mail entro il 31/12/2021. Infine, questo avrà valore per un anno a partire dalla data di attivazione.

Che fine faranno i punti MilleMiglia Alitalia

La commissione Ue aveva imposto al Governo Italiano di non far terminare il programma fedeltà di Alitalia (se volete conoscere la storia di Alitalia cliccate qui). Per questo motivo è ancora necessario aspettare la cessione del programma MilleMiglia.

Questo vuol dire che I 6 milioni di soci potranno continuare ad accumulare miglia oppure utilizzare quelle già ottenute con tutti i partner del programma, che al memento della cessazione delle attività erano 60. Si andrà quindi dal noleggio auto ai parcheggi in città e negli aeroporti, dai soggiorni in hotel allo shopping negli outlet.

La notizia principale è che gli status élite, ovvero Freccia Alata e Freccia Alata Plus, potranno continuare a godere dei benefici SkyPriority quando voleranno con Air France, KLM e MEA. Inoltre, se si volerà con queste tre compagnie si potranno guadagnare ancora miglia come accadeva in precedenza. Anche i soci Ulisse potranno continuare ad ottenere i privilegi previsti quando voleranno con questi tre vettori.

Tutto questo mentre anche ITA Airways ha scelto, in via temporanea, di aderire all’alleanza SkyTeam. Quindi, per la gioia di molti e il malessere di altri, si continuerà a vedere il logo MilleMiglia anche nei prossimi mesi vicino a quello di ITA.