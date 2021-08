La Principessa Anna apre le porte di casa al pubblico

editato in: da

Si trova a Gatcombe Park la splendida residenza della Principessa Anna, l’unica figlia della Regina Elisabetta II e dello scomparso Principe consorte Filippo. E tra poco aprirà i principeschi cancelli al pubblico per essere visitata. Si potrà quindi andare a curiosare nella vita rimasta ancora molto privata di uno dei membri della Royal Family britannica di cui meno si sente parlare.

La residenza è situata nel Gloucestershire, nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, a circa due ore e mezza da Londra e non lontana dalla molto più popolare residenza del fratello, il Principe Carlo, Highgrove House. È una Contea bellissima, una delle più antiche d’Inghilterra, ricca di castelli e di antiche dimore, ma anche di splendidi edifici religiosi, a partire dalla Cattedrale ddi Gloucester. Tra le sue colline, le Cotswold, si sono rifugiati molti nobili e vip dalle modelle Kate Moss e Liz Hurley, gli attori Hugh Grant e Kate Winslet, la stilista Stella McCartney, la scrittrice di Harry Potter, J.K. Rowling, la famiglia Beckham e molti altri ancora.

La Principessa Anna vive all’interno della proprietà con il secondo marito, Sir Timothy Laurence, mentre i due figli, avuti dal precedente matrimonio con il capitano Mark Phillips, vivono in alcuni cottage personali all’interno del parco.

La sua dimora privata, una vera e propria “mansion”, finora è stata aperta solo per eventi speciali, come il Festival of British Eventing, uno show ippico organizzato dal figlio Peter Philips, che si tiene fin dal 1983 e che, negli ultimi due anni, causa Covid, non si è potuto svolgere.

La Principessa ha così deciso di aprire le porte ai turisti. A partire dal 2022, si potrà sbirciare tra le sue cose, curiosare tra le stanze – solo quelle aperte al pubblico – e ammirare il lusso in cui ha vissuto finora. La proprietà è gigantesca: 300mila ettari di casa e circa 80 di bosco con tantissimo spazio riservato ai cavalli. All’interno si contano cinque camere da letto principali, quattro stanze più piccole, quattro salottini per i ricevimenti, una biblioteca, la sala biliardo e la sala della musica. Gli arredi sono molto accoglienti, con divani rivestiti di tessuti floreali, molto British, mobili di legno, alcuni dorati, e boiserie sulle pareti.

Chi avrà la fortuna di accedere alla regal dimora, potrebbe avere anche la chance di fare qualche regale incontro. Peter e la sorella Zara, figli di Anna, vivono nella stessa proprietà e si aggirano spesso per il parco, specie Zara che è una cavallerizza provetta, come la madre del resto.

Gatcombe Park era stata acquistata dalla Regina nel 1976 come dono per la figlia Anna appena convolata a nozze. Pochi anni dopo, la residenza era stata ampliata, con l’acquisto di un’azienda agricola, con all’interno anche un laghetto, ancora oggi usato per la pesca.