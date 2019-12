La prima funivia transfrontaliera del mondo ti porterà tra Russia e Cina

editato in: da

Collega la Russia con la Cina e promette un viaggio confortevole dove il design, nella sua forma più nobile e ricercata è assoluto protagonista, stiamo parlando della prima funivia transfrontaliera del mondo.

Il progetto, a cura di UNStudio, promette un gioiello di tecnologia e stile senza paragoni che collegherà presto i due Paesi con un viaggio di poco più di tre minuti.

La funivia di Blagoveshchensk è stata progettata dallo studio di design UNStudio, è lui ad occuparsi della costruzione della prima funivia che supera i confini e che trasporterà i passeggeri dalla Russia alla Cina attraverso il fiume Amur.

Dalla metà del XIX secolo, il fiume Amur ha definito in maniera naturale il confine tra Russia e Cina supportando lo scambio commerciale, sociale ed economico tra i due Paesi.

Questa funivia, unica nel mondo, collegherà le città di Heihe, Cina e Blagoveshchensk, Russia in tempi record. Il progetto prevede 2 linee e 4 cabine, ciscune con una capacità di 60 passeggeri e spazio extra per i bagagli.

Il tempo di percorrenza sarà di circa 7:30 minuti, mentre il tempo di viaggio effettivo sarà di 3:30 minuti.

Quello della funivia transfrontaliera è un progetto unico nel suo genere: non solo per la tecnologia, la velocità di percorrenza e il collegamento, ma anche per il design.

Questo sistema di funivia offre una nuova forma di trasporto pubblico sostenibile, veloce, efficiente e affidabile: un modo di viaggiare completamente rinnovato.

La funivia Blagoveshchensk – Heihe rappresenta il primo sistema di funivie in assoluto ad unire due paesi e culture. Questa unione è stata fonte d’ispirazione per la realizzazione della stazione di Blagoveshchensk, che si configura come espressione di identità e fusione culturale.

Basta guardare il design per capire quanta connessione storica e culturale tra le due città di Blagoveshchensk e Heihe ci sia nel terminal.

Guardando l’edificio dell’altro sembra quasi che questo si apra in un abbraccio, un gesto aperto e accogliente che unisce la connessione tra i due paesi. È all’interno della struttura che i viaggiatori potranno godere di spazi commerciali prima del breve viaggio.

Tutto è stato pensato affinché design e architettura si fondessero con il paesaggio urbano ma anche con quello che la funivia rappresenta: più che un semplice mezzo di trasporto è infatti uno strumento che annulla le distanze, chilometriche e culturali.