La prima compagnia aerea a portare lo IATA Travel Pass in Italia

Dopo il successo della sperimentazione che ha visto coinvolte solamente alcune delle rotte più frequentate della Emirates, la compagnia aerea ha deciso di estendere l’uso dello IATA Travel Pass a tutte le sue destinazioni in sei continenti (Italia inclusa). Si tratta della prima a compiere questo grande passo, introducendo uno strumento utile per garantire maggior sicurezza ai passeggeri e spingendosi verso un rapido ritorno alla normalità dei viaggi aerei.

La scorsa primavera, Emirates aveva deciso di implementare lo IATA Travel Pass su alcune rotte selezionate del suo hub di Dubai, riscontrando ampi consensi. Nei mesi seguenti la compagnia aveva allargato il raggio d’azione dell’app, includendovi 12 delle sue più prestigiose destinazioni. Una sperimentazione su larga scala che aveva ottenuto molto più dei risultati sperati, tanto che adesso Emirates ha deciso di fare un altro passo avanti, estendendo l’uso del Pass su tutto il suo network a livello globale.

Se al momento lo IATA Travel Pass è disponibile solo per i passeggeri che viaggiano da e verso 50 città collegate dalla compagnia aerea di bandiera di Dubai, entro fine ottobre il suo utilizzo dovrebbe arrivare a comprendere tutte le oltre 120 destinazioni da essa raggiunte. Dunque l’app sviluppata dall’International Air Transport Association arriverà presto anche in Italia, in tutti e quattro i gateway Emirates.

“La compagnia continua a investire in tecnologia e soluzioni innovative, in modo da poter offrire viaggi semplici ed esperienze contactless per i nostri clienti, consentendo al contempo ai nostri team aeroportuali di gestire i controlli dei documenti in modo efficiente e nel rispetto dei requisiti normativi” – ha spiegato Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, in merito alla stretta collaborazione tra la compagnia aerea e la IATA.

Lo IATA Travel Pass è un’applicazione che permette di tornare a volare in sicurezza, rendendo più fluidi i controlli pre-imbarco. I suoi vantaggi sono numerosi: consente infatti di archiviare la propria documentazione di viaggio in formato digitale, inclusi ovviamente i certificati di vaccinazione contro il Covid o dei test eseguiti nei centri autorizzati. Inoltre tiene traccia di tutte le informazioni utili per viaggiare, come i requisiti d’ingresso e i centri di test Covid distribuiti su tutto il territorio.

Emirates aveva sperimentato con successo il Travel Pass, distribuendo questo certificato sanitario ai suoi passeggeri che frequentavano determinate rotte. Ora la fase pilota si è conclusa, ed è tempo di estendere il suo utilizzo in tutti e sei i continenti.