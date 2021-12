Dal Perù a Roma: il presepe a San Pietro è un incanto

Roma è una città magica, ogni giorno dell’anno. Riuscite ad immaginarla durante le feste di Natale con luci e decorazioni? Quest’anno poi, in piazza San Pietro è arrivato un Presepe speciale. La Natività allestita per il Natale 2021 giunge dalle lontane Ande in Perù, precisamente dal villaggio di Chopcca. Uno spettacolo davvero emozionante, che racconta la bellezza dell’arte peruviana attraverso una composizione di più di 30 pezzi, il tutto realizzato da cinque famosi artisti di Huancavelica.

Il Presepe peruviano omaggia e celebra i duecento anni dell‘indipendenza del Paese, comunicando al mondo la bellezza dell’arte tipica dei popoli delle Ande. La tradizionale inaugurazione del Presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale si sono tenute venerdì 10 dicembre, dunque se siete di passaggio a Roma, godrete dell’incanto delle decorazioni di Natale in tutto il loro splendore. Al maestoso Presepe non manca ovviamente un altrettanto grande albero di Natale, ricavato da un abete trentino e decorato da centinaia di lucine.

Il Presepe è composto da statue che celebrano i costumi e le materie prime del Perù, come il legno d’agave e la ceramica. I personaggi della Natività, come il Gesù Bambino e la Madonna, sono in grandezza naturale, per rendere ancora più coinvolgente e suggestiva la visione.

Per tutti i viaggiatori amanti dei Presepe, piazza San Pietro è una tappa obbligatoria questo Natale. Potrete ammirare un Gesù avvolto da una tipica coperta Huancavelica ed i Re Magi con bisacce o sacchi contenenti patate, quinoa, kiwicha, ovviamente accompagnati da dei lama che porteranno sul dorso una bandiera peruviana. Non immaginatevi un Presepe come una casettina con qualche statua, ma un villaggio in miniatura, con colori e atmosfere festose, che riempie la piazza più famosa del mondo con una Natività festosa che celebra il Natale in modo vivace.

Potrete ammirare, in scala ridotta, una rappresentazione della comunità Chopcca, per scoprire una nuova cultura, con una tradizione secolare. Un Presepe molto interessante, che offre uno scorcio su uno stile di vita e delle abitudini diverse dalle nostre. Un modo per viaggiare in Perù, restando a Roma. La Natività di piazza San Pietro quest’anno vi permette di ammirare gli strumenti di lavoro, i costumi e le usanze delle piccole comunità montanare peruviane senza volare fino alle alte cime delle ande.