Venezia: la Natività galleggia sulla laguna. È bellissima

Le statue emergono dall’acqua e si stagliano contro l’isola di Burano che si presta a essere la cornice suggestiva di un capolavoro artistico affascinante e straordinario. Ci troviamo a Venezia, per ammirare la Natività galleggiante che, illuminata dai raggi del sole e dai giochi tra acqua e luce, è ancora più bella.

Sul fondale della laguna nord, proprio davanti alla coloratissima e magica Burano, Francesco Orazio, fruttivendolo di Cà Savio e appassionato di arte e artigianato, ha creato questo presepe a cielo aperto che galleggia sull’acqua, e che è destinato a incantare cittadini e viaggiatori da tutto il mondo.

Che l’arte presepiale sia molto sentita in Italia questo lo sappiamo bene. Del resto ogni anno ci lasciamo incantare dalle rappresentazioni che vengono messe in scena in tutto il Paese, da quel magico e suggestivo presepe diffuso che si snoda tra i vicoli di San Gregorio Armeno, a quello luminoso e sfavillante che viene allestito sulla collina che domina Manarola e che ha già ottenuto il record di presepe più grande del mondo.

Questo di Venezia si aggiunge a una tradizione che già porta in alto il nome del nostro Paese del mondo. Il presepe galleggiante posto di fronte all’isola di Burano, infatti, è davvero incantevole. Tutto è pensato nei minimi dettagli, dalla raffigurazione dei personaggi alla loro collocazione.

La Natività, infatti, è stata installata in uno specchio d’acqua aperto, così da evitare qualsiasi intralcio al traffico delle imbarcazioni. I personaggi realizzati e dipinti da Francesco Orazio, invece, sono stati fissati con paletti di legno poi ancorati sul fondo della laguna per non rischiare che acqua o vento potessero far disperdere i personaggi.

Il presepe galleggiante si dipana per circa 150 metri davanti alla vecchia pescheria di Burano. Le figure emergono dall’acqua innalzandosi per un metro e sessanta, anche se in base a livello di questa, in alcune ore del giorno, possono essere più o meno immerse.

Quello che è certo è che il presepe è meraviglioso a ogni ora, ma lo spettacolo più suggestivo è sicuramente quello che si ammira al tramonto. Le tante sfumature delle luci che si intensificano, e poi si affievoliscono, danno vita a uno show che accende di magia l’intera laguna di Venezia.